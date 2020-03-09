«Шахтер» обыграл «Торпедо-БелАЗ» в первом матче ¼ Кубка Беларуси. Судья показал 8 желтых карточек

Источник материала: Tut.by

9 марта проходят первые матчи четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси. В Жодино местное «Торпедо-БелАЗ» сыграло против «Шахтера» и проиграло с минимальным счетом 0:1. В Минске столичное «Динамо» принимает БАТЭ.

Матчи проходят без традиционного рукопожатия перед игрой, УЕФА на время запретил это делать.



«Шахтер» защищает трофей, который завоевал в прошлом году. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

«Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер» — 0:1

Жодино. 9 марта. Стадион «Торпедо».

Судьи: Д. Дмитриев (Фаниполь), А. Вашкевич (Молодечно), Е. Пранович (Минск).

«Торпедо-БелАЗ»: Сямук — Устинов, По (Леонович, 75), Кухарчик (Николаевич, 60), Хачатурян (к), Алисейко, Горбачик (Юсов, 60), Капленко, Степанов, Яшин, Антилевский.

«Шахтер»: Гутор (к) — Бурко, Сачивко, Политевич, Антич — Баланович (Селява, 74), Сзоке, Кендыш, Диасамидзе — Шиндагоридзе (Подстрелов, 54), Бодул (Лисакович, 67).

Гол: 0:1 — Бодул (9).

Предупреждения: Кухарчик (1), Сзоке (5), Бурко (6), Хачатурян (13), По (22), Шиндагоридзе (23), Баланович (35), Антилевский (58).

Матч проходил с большим преимуществом «Шахтера», который открыл счет на девятой минуте после грубой ошибки вратаря «автозаводцев» Родиона Сямука. Голкипер хотел выбить мяч на ход Никите Степанову, но попал ему в спину, мяч отлетел к Дарко Бодулу, который и отправил его в пустые ворота.



Фото: ФК «Шахтер»

В конце первого тайма «горняки» допустили грубый провал в обороне, Валерий Горбачик выбежал один на один с Александром Гутором, но далеко отпустил мяч, который в итоге забрал голкипер гостей. К слову, судья в первом тайме показал семь желтых карточек.

В начале второго тайма хозяева попробовали спасти матч, много атаковали, но все это разбивалось надежной игрой лучшего вратаря прошлого года Гутора. «Шахтер» также имел несколько неплохих моментов, чтобы снимать все вопросы перед ответной игрой, но к финальному свистку счет не изменился.

Ответная игра пройдет 14 апреля в Солигорске.

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Фото: ФК «Динамо» (Минск)

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