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«Носки и власть нужно менять». Павел Северинец в Могилеве рассказал о своих еврейских корнях и печальных итогах правления Лукашенко

09.03.2020 21:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Объединить силы, чтобы изменить Беларусь, призвал на встрече в Могилеве Павел Северинец, лидер партии БХД («Белорусская христианская демократия») и кандидат от оппозиции в президенты Республики Беларусь.

Павлу Северинцу 43 года, с 1995 года начал активно заниматься политикой. Один из сооснователей «Молодого фронта», в 1997-2004 гг. являлся одним из лидеров этой организации. Активно выступал в защиту Куропат. Также именно он инициировал в декабре 2019 г. акции протеста против интеграции с Россией. Не единожды преследовался властями, имел ограничения свободы, пишет mogilev.online

По словам политика, главные цели — это объединить всю страну, чтобы прекратить фальсификацию выборов, отправить в отставку Ермошину и добиться отказа от участия в выборах Лукашенко.

Павел также заявил, что планирует проведение мирных массовых акций протеста сразу после объявления даты президентских выборов. В случае нечестного их проведения — бойкот.

На 9 марта Павел Северинец победил на праймериз оппозиции уже в трех городах и выглядит наиболее реальным претендентом на роль единого кандидата от негосударственных сил на предстоящих в этом году президентских выборах.
 
Теги: Могилев
 
 
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Объединить силы, чтобы изменить Беларусь, призвал на встрече в Могилеве Павел Северинец, лидер партии БХД («Белорусская христианская демократия») и кандидат от...
 
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