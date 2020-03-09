В Беларуси на выходных будет до -9

В Беларусь на выходных придут морозы до -9 градусов и сильный ветер, сообщают в Белгидрометцентре.

Синоптики говорят, что в республике установилась погода на 4-11 градусов выше климатической нормы. Однако к выходным станет намного холоднее.

Во вторник, 10 марта, ожидаются дожди, а ночью и утром – туман. Ночью – до 7, днем -до 12 градусов тепла.

11 марта в Беларусь, кроме кратковременных дождей, придет порывистый ветер. Ночью от минус 1 до плюс 5 градусов. Днем – от 5 до 14 тепла. Такая же погода будет и 12 марта, в четверг.

В пятницу, 1 марта, похолодает, сильный ветер будет достигать 15-20 метров в секунду. Ночью – от минус 2 до плюс 5, днем – 4-11 градусов тепла.

Погода кардинально изменится на выходных, 14 и 15 марта. Синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. На дорогах будет гололедица. Ночью температура воздуха опустится во многих районах до 9 градусов мороза, днем – от 0 градусов до 6-8 тепла.