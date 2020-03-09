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Солист группы "Rammstein" покатался на карусели в Припяти в Чернобыльской зоне
Источник материала: Партизан
Тилль Линдеманн катался на старой карусели в городе-призраке Припять в Чернобыльской зоне.
Солист группы "Rammstein" заехал туда после концерта в Киеве (Линдеманн выступал в одном из клубов с проектом "Lindemann"). Видео он выложил в
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Тилль Линдеманн катался на старой карусели в городе-призраке Припять в Чернобыльской зоне.
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