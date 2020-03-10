Все спортивные мероприятия в Италии отменены из-за коронавируса

Источник материала: Tut.by

Из-за распространения коронавируса все спортивные соревнования на территории Италии, включая Серию А, были отменены . Пока мера действует до 3 апреля.



Фото: Reuters

— Времени больше нет. Цифры говорят нам о значительном приросте зараженных, увеличении числа смертей. Мы должны пожертвовать чем-то во благо всей Италии. Вот почему мы принимаем еще более жесткие меры, — объявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Серия А и все спортивные мероприятия будут приостановлены. Болельщики должны принять это, — заявил премьер-министр.

Пока неясно, как данная мера повлияет на международные соревнования, в частности, на матчи еврокубков.

На момент публикации в Италии зафиксировано 7985 случаев заражения коронавирусом. Скончались 463 человека.