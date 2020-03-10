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Отлетевшее на МКАД от фуры колесо - форс-мажор: две машины разбиты, а страховки не будет?
Источник материала: Tut.by
Минчанин Вячеслав ехал по МКАД, когда от стоявшей на обочине фуры отлетело колесо. А дальше все как в кино: на колесо
Авария случилась вечером 26 февраля. Грузовик ехал по кольцевой в сторону Долгиновского тракта, его водитель заподозрил, что произошли неполадки с задним левым колесом. Мужчина съехал на обочину и остановился.
— Когда я ехал, то видел, как от стоящего на обочине грузовика отлетело с грязью колесо на диске. Может, лопнуло колесо из «спарки» и соседнее, которое водитель MAN уже начал менять, откинуло взрывной волной, — вспоминает и пытается объяснить произошедшее владелец «японца» минчанин Вячеслав.
К счастью, серьезная авария обошлась без серьезных последствий для людей. Сам Вячеслав получил ссадины и ушибы. А вот его машине «повезло» меньше: ехать она не могла, помятая, фары разбиты, стекла выбиты.
На место аварии прибыли ГАИ Советского района Минска и медики. Врач предлагала Вячеславу поехать в больницу на обследование, но он отказался.
— Мне надо было заниматься вызовом эвакуатора и транспортировкой авто, ведь в машине я был один, перепоручить некому. Да и инспектор ГАИ сказал, что все эти вопросы я должен решать сам, — объяснил автомобилист свой отказ от госпитализации.
«Сказали, что авария — форс-мажор»
На следующий день Вячеслав обратился в страховую компанию с заявлением о выплате причиненного ущерба при ДТП. Его ждал неприятный сюрприз: справка, которую он получил от ГАИ, не подходит.
— Мне должны были выдать «большую» справку с указанием виновника, но у меня на руках была «маленькая» справка, в которой ничего про виновника ДТП не сказано, — говорит Вячеслав.
В страховой сказали, что будут делать запрос на установление виновника аварии. Но чтобы ускорить это, Вячеслав сам обратился к начальнику ГАИ Советского района.
— Но тот ошарашил меня еще больше: сказал, что произошедшее — это форс-мажор, мол, случилось по неведомым и необъяснимым причинам, — рассказал Вячеслав. А при таких обстоятельствах страховые выплаты не положены.
Кстати, такой же ответ получил водитель поврежденного Opel.
Как быть в такой ситуации, Вячеслав не знает. За ремонт машины он не брался — на это у него нет денег. По предварительным подсчетам, чтобы привести в порядок машину, надо около 6−7 тысяч долларов, это при условии, если не выявятся скрытые повреждения. Учитывая семейные обстоятельства (работает Вячеслав один, жена в декрете с двухлетними двойняшками), средства на это у мужчины найдутся не скоро.
Вячеслав недоумевает: а если бы в этой аварии кто-то погиб — тоже списали все на форс-мажор?
— Должна же быть какая-то причина, из-за чего в грузовике произошла поломка. Может, была неисправность, которая привела к этому. Я сказал про это в ГАИ, там ответили, что, возможно, будут назначать экспертизу. Но пока они раздумывают, MAN уже отремонтируют и он будет как новенький! — переживает Вячеслав.
Пострадавшему автовладельцу в районной ГАИ пообещали, что по его ситуации будут консультироваться в ГАИ Минска. Да Вячеслав и сам собирался идти туда на прием. Только вот никаких документов по делу на руки ему не дают, поэтому объяснять о происшествии ему придется на пальцах.
Адвокат: «Если вину водителя грузовика не установят, придется обращаться в суд»
— Чтобы дать заключение, что виновных в ДТП нет, необходимо провести определенные процессуальные действия, если надо — назначить экспертизы. Как правило, пары дней для этого недостаточно, — считает адвокат Минской областной коллегии адвокатов Юрий Кухарский.
Необходимо провести опрос водителя большегруза, чтобы установить причины, из-за которых у грузовика оторвалось колесо. Возможно, водителем MAN нарушены ПДД, что и привело к аварии, а может, незадолго до аварии авто ремонтировали, тогда необходимо установить, какой узел подвергался ремонту, кто производил соответствующие работы. В случае необходимости автомобиль помещается на охраняемую стоянку и назначается автотехническая экспертиза для исследования характера, причин и времени возникновения неисправностей, возможности обнаружения водителем MAN неисправности до момента наступления происшествия.
Юрий Кухарский считает, что и на данном этапе, при определенных условиях и сохранности поврежденных узлов автомобиля, есть необходимость в проведении экспертизы.
В то же время адвокат отметил, что не исключено, что полная проверка может показать, что вины водителя МАN в происшествии нет. В таком случае, потерпевшим надо обращаться в суд с заявлением о возмещении причиненного вреда владельцем источника повышенной опасности.
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Казалось бы, Вячеславу нужно радоваться, что обошлось все без серьезных последствий для здоровья. Но через некоторое время водитель узнал, что получить страховку...
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