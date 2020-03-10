Отлетевшее на МКАД от фуры колесо - форс-мажор: две машины разбиты, а страховки не будет?

Источник материала: Tut.by

Минчанин Вячеслав ехал по МКАД, когда от стоявшей на обочине фуры отлетело колесо. А дальше все как в кино: на колесо наехал Opel, который затем врезался в Toyotа Вячеслава. «Японец» от удара влетел в разделительное ограждение, перевернулся и вновь встал на колеса. Казалось бы, Вячеславу нужно радоваться, что обошлось все без серьезных последствий для здоровья. Но через некоторое время водитель узнал, что получить страховку на поврежденное авто ему будет непросто. В ГАИ ему сказали, что произошедшее — форс-мажор, а раз нет виновника, нет и страхового случая.





«Колесо с грязью полетело в наши машины»

Авария случилась вечером 26 февраля. Грузовик ехал по кольцевой в сторону Долгиновского тракта, его водитель заподозрил, что произошли неполадки с задним левым колесом. Мужчина съехал на обочину и остановился.

— Когда я ехал, то видел, как от стоящего на обочине грузовика отлетело с грязью колесо на диске. Может, лопнуло колесо из «спарки» и соседнее, которое водитель MAN уже начал менять, откинуло взрывной волной, — вспоминает и пытается объяснить произошедшее владелец «японца» минчанин Вячеслав.

К счастью, серьезная авария обошлась без серьезных последствий для людей. Сам Вячеслав получил ссадины и ушибы. А вот его машине «повезло» меньше: ехать она не могла, помятая, фары разбиты, стекла выбиты.





На место аварии прибыли ГАИ Советского района Минска и медики. Врач предлагала Вячеславу поехать в больницу на обследование, но он отказался.

— Мне надо было заниматься вызовом эвакуатора и транспортировкой авто, ведь в машине я был один, перепоручить некому. Да и инспектор ГАИ сказал, что все эти вопросы я должен решать сам, — объяснил автомобилист свой отказ от госпитализации.

«Сказали, что авария — форс-мажор»

На следующий день Вячеслав обратился в страховую компанию с заявлением о выплате причиненного ущерба при ДТП. Его ждал неприятный сюрприз: справка, которую он получил от ГАИ, не подходит.

— Мне должны были выдать «большую» справку с указанием виновника, но у меня на руках была «маленькая» справка, в которой ничего про виновника ДТП не сказано, — говорит Вячеслав.





В страховой сказали, что будут делать запрос на установление виновника аварии. Но чтобы ускорить это, Вячеслав сам обратился к начальнику ГАИ Советского района.

— Но тот ошарашил меня еще больше: сказал, что произошедшее — это форс-мажор, мол, случилось по неведомым и необъяснимым причинам, — рассказал Вячеслав. А при таких обстоятельствах страховые выплаты не положены.

Кстати, такой же ответ получил водитель поврежденного Opel.

Как быть в такой ситуации, Вячеслав не знает. За ремонт машины он не брался — на это у него нет денег. По предварительным подсчетам, чтобы привести в порядок машину, надо около 6−7 тысяч долларов, это при условии, если не выявятся скрытые повреждения. Учитывая семейные обстоятельства (работает Вячеслав один, жена в декрете с двухлетними двойняшками), средства на это у мужчины найдутся не скоро.





Вячеслав недоумевает: а если бы в этой аварии кто-то погиб — тоже списали все на форс-мажор?

— Должна же быть какая-то причина, из-за чего в грузовике произошла поломка. Может, была неисправность, которая привела к этому. Я сказал про это в ГАИ, там ответили, что, возможно, будут назначать экспертизу. Но пока они раздумывают, MAN уже отремонтируют и он будет как новенький! — переживает Вячеслав.





Пострадавшему автовладельцу в районной ГАИ пообещали, что по его ситуации будут консультироваться в ГАИ Минска. Да Вячеслав и сам собирался идти туда на прием. Только вот никаких документов по делу на руки ему не дают, поэтому объяснять о происшествии ему придется на пальцах.

Адвокат: «Если вину водителя грузовика не установят, придется обращаться в суд»

— Чтобы дать заключение, что виновных в ДТП нет, необходимо провести определенные процессуальные действия, если надо — назначить экспертизы. Как правило, пары дней для этого недостаточно, — считает адвокат Минской областной коллегии адвокатов Юрий Кухарский.

Необходимо провести опрос водителя большегруза, чтобы установить причины, из-за которых у грузовика оторвалось колесо. Возможно, водителем MAN нарушены ПДД, что и привело к аварии, а может, незадолго до аварии авто ремонтировали, тогда необходимо установить, какой узел подвергался ремонту, кто производил соответствующие работы. В случае необходимости автомобиль помещается на охраняемую стоянку и назначается автотехническая экспертиза для исследования характера, причин и времени возникновения неисправностей, возможности обнаружения водителем MAN неисправности до момента наступления происшествия.

Юрий Кухарский считает, что и на данном этапе, при определенных условиях и сохранности поврежденных узлов автомобиля, есть необходимость в проведении экспертизы.

В то же время адвокат отметил, что не исключено, что полная проверка может показать, что вины водителя МАN в происшествии нет. В таком случае, потерпевшим надо обращаться в суд с заявлением о возмещении причиненного вреда владельцем источника повышенной опасности.