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После ДТП под Вилейкой пьяный пассажир отбивался от ГАИ. Инспектору пришлось выстрелить ему в ногу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Международный женский день в Вилейском районе закончился стрельбой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В агрогородке Илья водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. Экипаж ГАИ, прибывший на место, столкнулся с сопротивлением пьяного пассажира, который вел себя агрессивно. Он даже ударил одного из инспекторов, а многочисленные предупреждения игнорировал. Сотрудникам ГАИ пришлось применить оружие: они сделали три выстрела в воздух и один – в ногу.
Сейчас мужчина в больнице под конвоем. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности. Проводится проверка.
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Новости Беларуси. Международный женский день в Вилейском районе закончился стрельбой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
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