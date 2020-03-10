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После ДТП под Вилейкой пьяный пассажир отбивался от ГАИ. Инспектору пришлось выстрелить ему в ногу

10.03.2020 00:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Международный женский день в Вилейском районе закончился стрельбой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

После ДТП под Вилейкой пьяный пассажир отбивался от ГАИ. Инспектору пришлось выстрелить ему в ногу

В агрогородке Илья водитель иномарки не справился с управлением и съехал в кювет. Экипаж ГАИ, прибывший на место, столкнулся с сопротивлением пьяного пассажира, который вел себя агрессивно. Он даже ударил одного из инспекторов, а многочисленные предупреждения игнорировал. Сотрудникам ГАИ пришлось применить оружие: они сделали три выстрела в воздух и один – в ногу.

После ДТП под Вилейкой пьяный пассажир отбивался от ГАИ. Инспектору пришлось выстрелить ему в ногу

Сейчас мужчина в больнице под конвоем. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности. Проводится проверка.

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Новости Беларуси. Международный женский день в Вилейском районе закончился стрельбой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
 
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