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Застраивать бывший рынок «Лебяжий» начнут уже в этом году. Казалось бы, при чем тут «Тапас»?
Источник материала: Tut.by
Группа компаний «Тапас» будет принимать участие в создании жилого комплекса на месте бывшего
Что это за земля и что за история?
В мае 2018-го компания «Сетко Интернешнл»
Но уже сразу после завершения аукциона участники рынка недвижимости заговорили о том, что активное участие в этом проекте будет принимать группа компаний «Тапас», связанная с бизнесменом Павлом Белым. Именно эта структура достраивает рядом комплекс «Олимпик Парк».
14 февраля 2020 года рынок «Лебяжий» полностью закрылся, а эта земля была разделена на пять участков под строительство жилого комплекса и передана в аренду «Сетко Интернешнл». Срок аренды участков — до 19 декабря 2024 года. Годовая арендная плата за все пять — 147,3 тысячи рублей. Примерные границы участков вот такие:
С сентября 2018 года директором компании «Сетко Интернешнл» является экс-гендиректор ООО «Тапас» Андрей Сидоренко. К тому же в качестве своих контактов «Сетко Интернешнл» передала в органы Министерства юстиции телефоны и электронную почту группы компаний «Тапас». При этом структуры «Тапаса» не входят в состав учредителей «Сетко Интернешнл».
А что говорят в «Тапасе»?
В группе компаний «Тапас» говорят, что сотрудничество с «Сетко Интернешнл» по застройке территории бывшего рынка «Лебяжий» — совместный проект на взаимовыгодных коммерческих условиях.
— Новая очередь строительства станет продолжением уже существующего комплекса «Олимпик Парк». С учетом опыта реализации данного объекта группой компаний «Тапас» будет оказан полный комплекс инжиниринговых услуг и услуг по продаже
При этом включать свои структуры в состав учредителей компании «Сетко Интернешнл» группа компаний «Тапас» не планирует, заверяют там. А работает ли сейчас в ГК «Тапас» Андрей Сидоренко?
— Нет. Андрей Анатольевич Сидоренко в прошлом работал в должности
Когда начнут и закончат стройку ЖК?
Строительство жилого комплекса планируют начать во втором квартале 2020 года, говорят в «Тапасе».
— Сейчас идет подготовительный период, идет установка ограждения территории
Как мы сообщали ранее, концепция проекта предполагала строительство малоэтажной жилой застройки с понижением этажности в сторону заказника «Лебяжий». На территории должен быть большой процент озеленения. Здесь также должны появиться школа и детский сад — их будет строить город. Всего на участке бывшего рынка должны возвести 60 тысяч квадратных метров жилья — это около тысячи квартир.
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Рассказываем, по какой схеме будет создаваться комплекс и при чем здесь группа компаний «Тапас».
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