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Тилль Линдеманн съездил в Припять и прокатился на карусели в городе-призраке

10.03.2020 08:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн посетил закрытый город Припять в Чернобыльской зоне и прокатился там на карусели. Два видео, снятых в зоне отчуждения, он опубликовал у себя в Instagram.

В Припять Линдеманн приехал после того, как выступил 6 марта в одном из клубов Киева (а накануне прошел концерт группы Lindemann в Минске).

На записи видно, что Линдеманн сидит на карусели, несмотря на то, что туристам запрещено прикасаться к объектам в Чернобыльской зоне.

 
Теги: Минск
 
 
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На записи видно, что Линдеманн сидит на карусели, несмотря на то, что туристам запрещено прикасаться к объектам в Чернобыльской зоне.
 
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