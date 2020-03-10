Тилль Линдеманн съездил в Припять и прокатился на карусели в городе-призраке

Источник материала: Tut.by

Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн посетил закрытый город Припять в Чернобыльской зоне и прокатился там на карусели. Два видео, снятых в зоне отчуждения, он опубликовал у себя в Instagram .

В Припять Линдеманн приехал после того, как выступил 6 марта в одном из клубов Киева (а накануне прошел концерт группы Lindemann в Минске).

На записи видно, что Линдеманн сидит на карусели, несмотря на то, что туристам запрещено прикасаться к объектам в Чернобыльской зоне.