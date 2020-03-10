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Тилль Линдеманн съездил в Припять и прокатился на карусели в городе-призраке
Источник материала: Tut.by
Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн посетил закрытый город Припять в Чернобыльской зоне и прокатился там на карусели. Два видео, снятых в зоне отчуждения, он опубликовал у себя в
В Припять Линдеманн приехал после того, как выступил 6 марта в одном из клубов Киева (а накануне
На записи видно, что Линдеманн сидит на карусели, несмотря на то, что туристам запрещено прикасаться к объектам в Чернобыльской зоне.
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На записи видно, что Линдеманн сидит на карусели, несмотря на то, что туристам запрещено прикасаться к объектам в Чернобыльской зоне.
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