Италия переходит в режим строгой изоляции из-за коронавируса

Источник материала: Ежедневник

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Страна больше всех в Европе пострадала от нового вируса и вышла на второе место в мире по числу зараженных. Власти приняли беспрецедентное решение ограничить передвижение по стране, а также выезд из нее.

Режим изоляции продлится до 3 апреля. В указе, принятом правительством, гражданам предписывается передвигаться только по причинам работы, для нужд здравоохранения или в чрезвычайных ситуациях.

Итальянцам рекомендовали по возможности оставаться дома. Если же кто-то захочет покинуть страну, ему придется предоставить документ, подтверждающий необходимость этого. За ложные сведения предусматривается штраф и даже тюремное заключение, пишет "Коммерсантъ" .

В стране запрещены все массовые мероприятия, закрыты кинотеатры, музеи, театры, пабы, танцевальные школы и дискотеки, а также школы, вузы и церкви.

Бары, рестораны и магазины смогут работать только в случае, если в них посетители могут находиться на расстоянии не менее метра друг от друга. Большие и средние торговые центры должны закрываться в выходные дни. Продовольственные магазины могут быть открыты в любое время.

Для врачей и медперсонала отменены отпуска.

Людям, имеющим положительный результат на коронавирус, а также тем, у кого температуры выше 37,5, предписано оставаться дома.

Число инфицированных в Италии превысило 9 тыс. человек. 463 человека умерли.

Между тем в Китая, наиболее пострадавшем от коронавируса, эпидемия пошла на спад. По итогам 9 марта в континентальном Китае коронавирусом заболели 19 человек. Двое из них прибыли в КНР из-за рубежа.

Число заразившихся коронавирусом во всем мире, по данным на 10 марта, превысило 113 тыс. человек.