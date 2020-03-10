ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Основатель Alibaba стал богатейшим человеком Азии

10.03.2020 09:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма (Ма Юнь) стал богатейшим человеком Азии, обогнав владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани.

Как сообщает ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные во вторник агентством Bloomberg.

Оно оценивает состояние бизнесмена в 44,5 миллиарда долларов, что делает его 18-м в списке богатейших людей планеты. Состояние Мукеша Амбани, потерявшего, по данным Bloomberg, около 5,8 миллиарда долларов за прошедшие сутки, достигает 41,8 миллиарда долларов (19-е место рейтинга).


Эксперты агентства отмечают, что Джеку Ма удалось минимизировать потери (по информации агентства, убыток бизнесмена составил около 1 миллиарда долларов за сутки) благодаря возросшему спросу на мобильные приложения и услуги обработки данных при помощи облачных хранилищ компании.

Компания Alibaba была основана в 1999 году и считается одной из крупнейших в мире организаций, занимающихся электронной коммерцией и цифровыми платежами, пишет ru.oxu.az
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма (Ма Юнь) стал богатейшим человеком Азии, обогнав владельца индийского холдинга Reliance Industries Мукеша Амбани.
 
Новости дня
Новости разные
 
Италия переходит в режим строгой изоляции из-за коронавируса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика