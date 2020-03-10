Недавно состоялось расширенное заседание итогового Президиума Минской областной организации Белорусского Общества Красного Креста, на котором были подведены итоги за год и определены перспективы развития.

Участие в заседании приняли председатели районных организаций БОКК, волонтерский актив, представители заинтересованных служб и ведомств, которые тесно сотрудничают с Белорусским Обществом Красного Креста. Смолевичский район на заседании представляли председатель организации Галина Николаевна Графутко, председатель Президиума организации Наталья Валентиновна Будникова, а также директор средней школы № 2 Ольга Александровна Каргина и председатель Озерицко-Слободского сельсовета Дмитрий Георгиевич Кудин (на фото в центре).

Сегодня областная организация БОКК объединяет более 118 тысяч человек, в ее составе 860 первичек. Приоритетными направлениями деятельности по-прежнему являются развитие медико-социальной службы Красного Креста «Дапамога», подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации, работа с волонтерами, проектная деятельность и международное сотрудничество. Обо всем этом в своем выступлении говорила председатель Минской областной организации БОКК Людмила Сергеевна Мусенкова.

Особое внимание в Минской областной организации БОКК уделяется проектной деятельности организации, в рамках которой сейчас реализуется ряд международных проектов, в том числе и на территории Смолевичского района. Так, в рамках инициативы «Солнце для всех» помощь оказывается детям и подросткам, которые нуждаются в помощи. Среди них – дети, которые имеют проблемы с психо-физическим развитием, и те, у кого есть проблемы в общении со сверстниками.

На мероприятии по традиции были отмечены районные организации, которые лидируют по показателям и достижениям в той или иной сфере. Так, Смолевичская районная организация имеет большой потенциал в развитии волонтерского движения. Уже много лет на базе средней школы № 2 действует волонтерский отряд БОКК «Доброе сердце», ряды которого постоянно пополняются. Волонтеры и представители Смолевичской районной организации БОКК принимают активное участие во всех акциях и мероприятиях, которые проходят как в области, так и в районе. К слову, волонтерское движение Смолевиччины – одно из самых сильных добровольческих объединений в области.

О значимости взаимодействия БОКК с местными органами власти во время расширенного заседания говорил председатель Озерицко-Слободского сельсовета Дмитрий Георгиевич Кудин.

Итоги заседания Президиума подвела заместитель Генерального секретаря БОКК Романия Романовна Скоморошко, которая дала высокую оценку деятельности областной организации и отметила, что организация, как и раньше, должна работать в том же ритме, используя весь свой потенциал и накопленный опыт, чтобы и дальше в тесном взаимодействии с органами исполнительной власти, общественными организациями и объединениями на местах помогать уязвимым слоям населения.

Лидия СУДНИКОВИЧ.