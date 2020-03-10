Социальная инфраструктура находится в основе развития Минской области на ближайшую пятилетку. Об этом заявил председатель Минского облисполкома Александр Турчин на встрече с представителями Организации Объединенных Наций в Республике Беларусь, сообщает пресс-служба Минского облисполкома.

– Сейчас мы работаем над программой развития Минской области на 2021-2025 годы. Есть какие-то технические нюансы, но стратегически мы с вами близки. Качество жизни граждан – это ключевое, на что в ближайшей перспективе надо делать упор, – сказал Александр Турчин.

На встрече стороны также обсудили вопросы завершения подготовки Рамочной программы сотрудничества ОНН и Республики Беларусь на 2021-2025 годы.

– Мы понимаем, насколько важно развитие на областном уровне. Мы готовы поддерживать новые идеи и считаем Минщину регионом, где в основе лежат инновации. Акцент делаем, конечно, на реализацию целей устойчивого развития, – пояснила постоянный координатор ООН в Республике Беларусь Иоанна Казана-Вишневецкий.

Также она отметила, что у Минской области и ООН есть хорошие результаты в реализации пилотных проектов. На базе этого опыта предлагается запустить ряд инициатив по ускоренному развитию регионов. К примеру, можно открыть лабораторию по акселерации решений в области развития. Также были обсуждены вопросы запуска проекта по тепловой модернизации жилфонда.

– В Дзержинском районе мы провели опрос населения по волнующим темам. Люди хотят, чтобы их городе была развитая социальная инфраструктура. Большинство жителей проголосовало за строительство поликлиники и физкультурно-оздоровительного комплекса. Нам важно сосредоточиться на тех проблемах, которые волнуют жителей. Конечно, тепловая модернизация жилфонда также важна, но есть и другие задачи. В каждом регионе должны быть определенные стандарты: по медицине, образованию, стандарты социальных услуг. И на это нужны большие суммы. Это в приоритете, – сказал председатель облисполкома.

Он добавил, что Минщина не имеет своего областного центра, однако человеку должно быть дано право выбора: либо жить в большом городе как Минск, либо в пригороде с хорошей инфраструктурой, транспортным сообщением, усадебной застройкой. И это те стандарты, к которым стремиться Минская область. При этом при формировании бюджета на 2021 год облисполком предусмотрит финансовые средства, которые жители региона смогут самостоятельно направить на те или иные объекты.

– В сельском хозяйстве по объективным причинам снижается число рабочих мест: сельхозорганизации автоматизируют некоторые процессы. В лесном хозяйстве, наоборот, появляются новые рабочие места за счет перехода котельных на местные виды топлива. Вот здесь есть перспективы для нашей с вами работы, – отметил Александр Турчин.

Иоанна Казана-Вишневецкий также рассказала, что в 2020 году будет отмечаться 75-летие ООН. Беларусь как страна, стоявшая у ее истоков, примет активное участие в приуроченных к этой дате мероприятиях. Координатор пояснила, что большое внимание планируется уделить обсуждению перспектив ООН. Минский облисполком будет приглашен принять участие в праздничных мероприятиях.

– Мы всегда готовы к диалогу и реализации общих проектов, – завершая встречу, подчеркнул Александр Турчин.

Фото — Павел Орловский