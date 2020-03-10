Стороны обсудили реализацию потенциальных и существующих проектов.

В частности, Александр Турчин отметил интерес инвесторов к свободной экономической зоне «Минск». При этом на территории СЭЗ рядом с Фаниполем необходимо развивать электроэнергетическую инфраструктуру.

– Сейчас Европейским банком реконструкции и развития рассматривается возможность выделения займа для оказания помощи «Минскэнерго» в СЭЗ «Минск». Я прошу вас оказать содействие в этом вопросе, – обратился к участникам встречи Александр Турчин. – Деньги должны пойти на строительство низковольтной электроподстанции 110/10 кВ, а также связанной с ней межсистемной ЛЭП в городе Фаниполь Дзержинского района.

Проект призван помочь удовлетворить ожидаемый рост потребности предприятий, находящихся в Фаниполе, в электроэнергетической инфраструктуре и электроэнергии, что поспособствует дальнейшему развитию СЭЗ «Минск».

Старший банкир департамента муниципальной и кинологической инфраструктуры ЕБРР Елена Гордеева, которая поддерживала дискуссию в режиме онлайн из Лондона, отметила, что со стороны банка все договоренности будут выполнены в срок.

Александр Турчин обозначил и другие точки взаимодействия с банком развития. В первую очередь, это развитие социальной инфраструктуры.

– У нас есть потребность в строительстве объектов медицинского назначения и объектов сферы образования. Для нас это представляет большой интерес. Мы и в этом году немало делаем, в том числе с привлечением заемных средств. Но нам нужно не останавливаться на достигнутом, потому что эти вопросы волнуют наших людей. Если говорить об электроавтобусах, то здесь интересуют условия кредитования. Помимо финансирования нам от банка необходима консультационная помощь, – сказал глава области.

Сейчас Минским облисполкомом прорабатывается тема развития регионов в 2021-2025 годах. Один из важных пунктов – маятниковая миграция населения. Решать вопрос доставки жителей региона до места работы и обратно будут с помощью электротранспорта. На трассе М3 после реконструкции для движения общественного электрического транспорта может появиться выделенная полоса.

Представители Европейского банка реконструкции и развития также рассказали о программе «Зеленые города». Разработка совместного плана действий для одного из городов области с населением более 100 тыс. человек в рамках данной программы позволит провести комплексную оценку экологических проблем и вызовов, стоящих перед городом. Для возможной реализации проекта предложен город Борисов.

Также стороны обсудили реализуемые в настоящий момент проекты. Так, в 2022 году под Пуховичами появится полигон для приема твердых бытовых отходов. На эти цели банком реконструкции и развития выделен кредит в размере 5 млн евро. Объект станет первым в стране региональным полигоном для захоронения ТБО с соответствующей инфраструктурой, отвечающим нормативам ЕС.

Полигон разместится в поселке Дружный и будет использован для нужд Пуховичского и Червенского районов. Средства кредита, предоставленного Европейским банком реконструкции и развития, пойдут на создание предприятия по сбору и вывозу ТБО.

Фото — Павел Орловский