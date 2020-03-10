Экономист из Овсянки, который чуть не стал военным

Источник материала: Горецкий вестник

В отношении таких людей, как Владимир Федорович Жуков, применимо выражение «до мозга костей». Такой он преданный и верный деревне, сельскому хозяйству. Стаж работы в аграрной отрасли района отсчитывает уже 53-й год. В должности главного экономиста одного сельхозпредприятия трудится четыре десятка лет. Вот и сейчас, хоть и исполняет обязанности, а все того же главного экономиста. Но, надо признать, его судьба делала и неожиданные повороты. И вполне мог стать Владимир Федорович человеком военным.





Детство мальчишки, появившегося на свет в первый послевоенный год, прошло в деревне Горы. И было оно таким же, как и у тысяч его сверстников. Лет с восьми родители уже считали сына за помощника, и мог он на лугу упражняться в умении косить траву. Или в колхозе на лошадях корма возить, что мальчишкам больше нравилось. Летом лишь два-три дня перед школой ребятне позволялось расслабиться. Заработанные деньги родители тратили на учебники, одежду, обувь.

Мать Владимира Федоровича всю жизнь работала дояркой. Отец, ветеран войны, тоже трудился в животноводстве. Вряд ли желали они сыну и дочери (в семье росли двое детей) пойти по их стопам, ибо труд на земле во все века нелегок. Как и все родители, Жуковы хотели, чтобы их дети жили лучше, чем они.

А у Владимира была мечта стать военным. Он с первого захода поступил в Рижское военное училище, мог стать ракетчиком. Но подвело здоровье, и через несколько месяцев с училищем пришлось распрощаться.

Вернулся на родину. В академию приняли без экзаменов. Так он стал студентом экономического факультета, бухгалтерского отделения.

У каждого человека в памяти откладываются наиболее значимые периоды его жизни. Конечно, Владимиру Федоровичу помнится начало трудовой деятельности в совхозе «Шепелевичи» Круглянского района. Кстати, там он познакомился со своей будущей женой. Служба в армии, которую оценивает как, действительно, хорошую школу жизни. Был приучен к дисциплине. Получил навыки аккуратной работы с документами. Был направлен на офицерские курсы в Волгограде. В настоящее время воинское звание — майор запаса.

А вернулся после службы к работе по полученной в академии специальности. Колхоз «Прогресс» тогда еще Горецкого района, совхоз «Коптевский», который возглавлял три года после курсов подготовки руководящих кадров.





Позже, в памятном 1979 году, Жуков получил предложение перейти в колхоз «XVII партсъезд» главным экономистом. Это стало еще одной школой жизни, профессиональной деятельности. Иван Игнатьевич Мельник, глава хозяйства, был человеком не только дисциплинированным, чего требовал и от всех тружеников, культурным, честным, но и экономически грамотным руководителем. Считал каждую копейку. Вместе с главным экономистом, разумеется. И допоздна, и ранним утром анализировали показатели, определяли стратегию и тактику процветающего колхоза-миллионера. Очень многому научился Владимир Федорович у этого человека. И всегда с благодарностью его вспоминает. Да только ли он один… Это же в те годы хозяйство за собственные деньги возвело в Овсянке жилой поселок, Дом культуры, школу с бассейном, проложило к деревням асфальтированные дороги…

Судьба подарила не одну такую встречу. Всех людей, авторитетов для себя, Владимир Федорович помнит и уважает. Его однокурсником был знаменитый экономист светлой памяти Анатолий Каган. Работал с Евтихием Панковым и Владимиром Дольниковым. Памятны встречи с известными людьми: Генрихом Яскевичем, Виктором Юрьевым, Михаилом Аникеевым.

Всегда приятно общение с нынешним главой района Александром Бутаревым, которого знает с юных лет. Как плодотворный оценивает его период работы в должности первого заместителя председателя райисполкома, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия. Одоб­ряет, что и сейчас Александр Михайлович особое внимание уделяет аграрной отрасли, ведь район на сельском хозяйстве в основном держится.

Связь с родной академией Жуков поддерживает всю жизнь. Этому способствуют хорошие, можно сказать, приятельские отношения с Максом Фрейдиным, с которым и сегодня они могут поспорить или посоветоваться по любому экономическому вопросу.

Владимир Федорович давно уже сам практик-наставник. Сколько студентов перебывало у него! Направляют молодых к экономисту за знаниями, опытом.

А он невольно сравнивает поколения: их, послевоенные, и нынешние. Не по принципу: вот мы были какие! Ведь и сейчас хорошая молодежь. Но из выпусков тех далеких 60-70-х до 50-60% молодых специалистов могли вполне справиться с должностями главных бухгалтеров или экономистов. Хотелось бы и сегодня больше видеть вот таких целеустремленных юношей и девушек, горящих желанием познать секреты специальности.





Не без гордости говорит о заработной плате тружеников. Первенство в районе, правда, «Овсянка» упустила, но вторая позиция — тоже неплохо. Средняя зарплата за 2019 год —

706 руб. 70 коп. С ростом в 75 руб. к году предыдущему. Механизаторы вышли почти на тысячу — 920 руб. Но стремиться надо вверх, вперед. И уж кто-кто, а Жуков прекрасно понимает: чтобы хорошо зарабатывать, надо хорошо и много трудиться. Технологическая и исполнительская дисциплина должна быть на высоте. Это позволит увеличить производство и реализацию качественной продукции, сделает предприятие и тружеников богаче.

Скромность украшает любого человека. Пытаюсь узнать, какими наградами отмечен такой опытный экономист со столь солидным стажем в одном сельхозпредприятии. Владимир Федорович категоричен: Жуков себя никогда не выдвигал и не представлял. Хотя сколько документов подготовил на награждение! Даже на звание Героя Социалистического Труда И. И. Мельнику все оформлял. Правда, Почетную грамоту областного исполнительного комитета из самых памятных наград Владимир Федорович все-таки вспомнил. При Батуре получил, в 2010 году. Все остальные знаки внимания власти — местного масштаба.

Он не шутит, говоря, что и нынче, как с давних времен, по привычке в 6 утра уже на рабочем месте.

К семи, когда молодой директор Александр Черников начинает ежедневный наряд, Владимир Федорович полностью готов к работе, во­оружившись свежими цифрами и фактами. К слову, Александр Владимирович тоже прошел школу Жукова: работал какое-­то время в «Овсянке» главным экономистом. Владимира Федоровича радует, что этот руководитель из тех представителей нынешней молодежи, которые не испытывают страха перед трудностями работы в сельском хозяйстве. Есть определенная гордость и за еще одного директора, не чужого человека, зятя Ивана Вабищевича. Непростое у него хозяйство — в горецкой глубинке. Очень остра в ОАО «Маслаки» кадровая проб­лема. Помочь сложно, но хоть советом, подсказкой старается Владимир Федорович поддержать коллегу.

В семье Жуковых есть и другие представители, жизнь которых можно обрисовать образным выражением «в цифровом измерении». Дочь Наталья — экономист по образованию. Внучка Кристина — бухгалтер. И молодая поросль семейства тоже радует дедушку привязанностью к математике. Правнук Арсений, завтрашний школьник, легко обсуждает результаты вычислений с бабушкой по телефону или при встрече.

В семье Натальи и ее мужа Максима, который имеет два высших образования, подрастают школьники Артем и Дарья. Старшая дочь Жуковых Ирина Вабищевич — педагог. Тоже с двумя дипломами вузов. Работает в Овсянковской средней школе. Внук Жуковых Павел учится в Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Столько поводов для радости и гордости у Владимира Федоровича и его жены, медика-ветерана Марины Степановны! Ведь нет для человека большей награды от судьбы, чем возможность гордиться своими детьми и внуками.

Хоть и живут Жуковы в Овсянке в квартире, но от крестьянского труда не отказываются. Десять соток сада-огорода, участок в поле. Все овощи, фрукты свои. Известно, чтобы получить урожай, надо потрудиться. Движение, ходьба, еще в недалеком прошлом ежедневные велосипедные прогулки — все это правила жизни Владимира Федоровича.

В свободное время он любит взять в руки книгу или газету. Предпочитает литературу военной тематики. Есть своя неплохая библиотека. Это тоже в какой-то степени преданность той несбывшейся юношеской мечте о стезе военного.

Как и многие приверженцы цифровой точности, Владимир Федорович, показалось, не склонен к лиризму и эмоциональности. С какой-то надеж­дой все-таки предлагаю ему, возвращаясь к сельскому происхождению, пофантазировать. Смог бы жить в городе? Предполагает: наверно, смог бы. Но «не приучен», коротко после некоторого раздумья отвечает Жуков. Все-таки деревня есть деревня. Чистый воздух, простор, спокойствие, природная красота… Все это мило и дорого сердцу человека, родившегося в сельской местности и прослужившего земле десятки лет.

Тамара Иванович

Фото Михаила Левцова