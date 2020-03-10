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Экономист из Овсянки, который чуть не стал военным

10.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В отношении таких людей, как Владимир Федорович Жуков, применимо выражение «до мозга костей». Такой он преданный и верный деревне, сельскому хозяйству. Стаж работы в аграрной отрасли района отсчитывает уже 53-й год. В должности главного экономиста одного сельхозпредприятия трудится четыре десятка лет. Вот и сейчас, хоть и исполняет обязанности, а все того же главного экономиста. Но, надо признать, его судьба делала и неожиданные повороты. И вполне мог стать Владимир Федорович человеком военным.

 

Экономист из Овсянки, который чуть не стал военным

 

Детство мальчишки, появившегося на свет в первый послевоенный год, прошло в деревне Горы. И было оно таким же, как и у тысяч его сверстников. Лет с восьми родители уже считали сына за помощника, и мог он на лугу упражняться в умении косить траву. Или в колхозе на лошадях корма возить, что мальчишкам больше нравилось. Летом лишь два-три дня перед школой ребятне позволялось расслабиться. Заработанные деньги родители тратили на учебники, одежду, обувь.

Мать Владимира Федоровича всю жизнь работала дояркой. Отец, ветеран войны, тоже трудился в животноводстве. Вряд ли желали они сыну и дочери (в семье росли двое детей) пойти по их стопам, ибо труд на земле во все века нелегок. Как и все родители, Жуковы хотели, чтобы их дети жили лучше, чем они.

А у Владимира была мечта стать военным. Он с первого захода поступил в Рижское военное училище, мог стать ракетчиком. Но подвело здоровье, и через несколько месяцев с училищем пришлось распрощаться.

 

Вернулся на родину. В академию приняли без экзаменов. Так он стал студентом экономического факультета, бухгалтерского отделения.

 

У каждого человека в памяти откладываются наиболее значимые периоды его жизни. Конечно, Владимиру Федоровичу помнится начало трудовой деятельности в совхозе «Шепелевичи» Круглянского района. Кстати, там он познакомился со своей будущей женой. Служба в армии, которую оценивает как, действительно, хорошую школу жизни. Был приучен к дисциплине. Получил навыки аккуратной работы с документами. Был направлен на офицерские курсы в Волгограде. В настоящее время воинское звание — майор запаса.

А вернулся после службы к работе по полученной в академии специальности. Колхоз «Прогресс» тогда еще Горецкого района, совхоз «Коптевский», который возглавлял три года после курсов подготовки руководящих кадров.

 

Экономист из Овсянки, который чуть не стал военным

 

Позже, в памятном 1979 году, Жуков получил предложение  перейти в колхоз «XVII партсъезд» главным экономистом. Это стало еще одной школой жизни, профессиональной деятельности. Иван Игнатьевич Мельник, глава хозяйства, был человеком не только дисциплинированным, чего требовал и от всех тружеников, культурным, честным, но и экономически грамотным руководителем. Считал каждую копейку. Вместе с главным экономистом, разумеется. И допоздна, и ранним утром анализировали показатели, определяли стратегию и тактику процветающего колхоза-миллионера. Очень многому научился Владимир Федорович у этого человека. И всегда с благодарностью его вспоминает. Да только ли он один… Это же в те годы хозяйство за собственные деньги возвело в Овсянке жилой поселок, Дом культуры, школу с бассейном, проложило к деревням асфальтированные дороги…

Судьба подарила не одну такую встречу. Всех людей, авторитетов для себя, Владимир Федорович помнит и уважает. Его однокурсником был знаменитый экономист светлой памяти Анатолий Каган. Работал с Евтихием Панковым и Владимиром Дольниковым. Памятны встречи с известными людьми: Генрихом Яскевичем, Виктором Юрьевым, Михаилом Аникеевым.

Всегда приятно общение с нынешним главой района Александром Бутаревым, которого знает с юных лет. Как плодотворный оценивает его период работы в должности первого заместителя председателя райисполкома, начальника управления сельского хозяйства и продовольствия. Одоб­ряет, что и сейчас Александр Михайлович особое внимание уделяет аграрной отрасли, ведь район на сельском хозяйстве в основном держится.

Связь с родной академией Жуков поддерживает всю жизнь. Этому способствуют хорошие, можно сказать, приятельские отношения с Максом Фрейдиным, с которым и сегодня они могут поспорить или посоветоваться по любому экономическому вопросу.

 

Владимир Федорович давно уже сам практик-наставник. Сколько студентов перебывало у него! Направляют молодых к экономисту за знаниями, опытом.

 

А он невольно сравнивает поколения: их, послевоенные, и нынешние. Не по принципу: вот мы были какие! Ведь и сейчас хорошая молодежь. Но из выпусков тех далеких 60-70-х до 50-60% молодых специалистов могли вполне справиться с должностями главных бухгалтеров или экономистов. Хотелось бы и сегодня больше видеть вот таких целеустремленных юношей и девушек, горящих желанием познать секреты специальности.

 

Экономист из Овсянки, который чуть не стал военным
Он многим удивляет окружающих. К примеру, феноменальной, на мой взгляд, для его возраста памятью. Не будь Жуков экономистом, если бы не загрузил мой блокнот любимой им цифирью. Итоги прошлого года по основным направлениям деятельности сельхозпредприятия, задачи года нынешнего. Все без бумажек-шпаргалок, с точностью до килограмма и руб­ля. Каждая цифра им не только пересчитана не единожды, она «переварена», переосмыслена.

 

Не без гордости говорит о заработной плате тружеников. Первенство в районе, правда, «Овсянка» упустила, но вторая позиция — тоже неплохо. Средняя зарплата за 2019 год —
706 руб. 70 коп. С ростом в 75 руб. к году предыдущему. Механизаторы вышли почти на тысячу — 920 руб. Но стремиться надо вверх, вперед. И уж кто-кто, а Жуков прекрасно понимает: чтобы хорошо зарабатывать, надо хорошо и много трудиться. Технологическая и исполнительская дисциплина должна быть на высоте. Это позволит увеличить производство и реализацию качественной продукции, сделает предприятие и тружеников богаче.

Скромность украшает любого человека. Пытаюсь узнать, какими наградами отмечен такой опытный экономист со столь солидным стажем в одном сельхозпредприятии. Владимир Федорович категоричен: Жуков себя никогда не выдвигал и не представлял. Хотя сколько документов подготовил на награждение! Даже на звание Героя Социалистического Труда И. И. Мельнику все оформлял. Правда, Почетную грамоту областного исполнительного комитета из самых памятных наград Владимир Федорович все-таки вспомнил. При Батуре получил, в 2010 году. Все остальные знаки внимания власти — местного масштаба.

 

Он не шутит, говоря, что и нынче, как с давних времен, по привычке в 6 утра уже на рабочем месте.

 

К семи, когда молодой директор Александр Черников начинает ежедневный наряд, Владимир Федорович полностью готов к работе, во­оружившись свежими цифрами и фактами. К слову, Александр Владимирович тоже прошел школу Жукова: работал какое-­то время в «Овсянке» главным экономистом. Владимира Федоровича радует, что этот руководитель из тех представителей нынешней молодежи, которые не испытывают страха перед трудностями работы в сельском хозяйстве. Есть определенная гордость и за еще одного директора, не чужого человека, зятя Ивана Вабищевича. Непростое у него хозяйство — в горецкой глубинке. Очень остра в ОАО «Маслаки» кадровая проб­лема. Помочь сложно, но хоть советом, подсказкой старается Владимир Федорович поддержать коллегу.

В семье Жуковых есть и другие представители, жизнь которых можно обрисовать образным выражением «в цифровом измерении». Дочь Наталья — экономист по образованию. Внучка Кристина — бухгалтер. И молодая поросль семейства тоже радует дедушку привязанностью к математике. Правнук Арсений, завтрашний школьник, легко обсуждает результаты вычислений с бабушкой по телефону или при встрече.

В семье Натальи и ее мужа Максима, который имеет два высших образования, подрастают школьники Артем и Дарья. Старшая дочь Жуковых Ирина Вабищевич — педагог. Тоже с двумя дипломами вузов. Работает в Овсянковской средней школе. Внук Жуковых Павел учится в Академии управления при Президенте Республики Беларусь.

Столько поводов для радости и гордости у Владимира Федоровича и его жены, медика-ветерана Марины Степановны! Ведь нет для человека большей награды от судьбы, чем возможность гордиться своими детьми и внуками.

Хоть и живут Жуковы в Овсянке в квартире, но от крестьянского труда не отказываются. Десять соток сада-огорода, участок в поле. Все овощи, фрукты свои. Известно, чтобы получить урожай, надо потрудиться. Движение, ходьба, еще в недалеком прошлом ежедневные велосипедные прогулки — все это правила жизни Владимира Федоровича.

В свободное время он любит взять в руки книгу или газету. Предпочитает литературу военной тематики. Есть своя неплохая библиотека. Это тоже в какой-то степени преданность той несбывшейся юношеской мечте о стезе военного.

Как и многие приверженцы цифровой точности, Владимир Федорович, показалось, не склонен к лиризму и эмоциональности. С какой-то надеж­дой все-таки предлагаю ему, возвращаясь к сельскому происхождению, пофантазировать. Смог бы жить в городе? Предполагает: наверно, смог бы. Но «не приучен», коротко после некоторого раздумья отвечает Жуков. Все-таки деревня есть деревня. Чистый воздух, простор, спокойствие, природная красота… Все это мило и дорого сердцу человека, родившегося в сельской местности и прослужившего земле десятки лет.

Тамара Иванович

Фото Михаила Левцова


 
 
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  В отношении таких людей, как Владимир Федорович Жуков, применимо выражение «до мозга костей». Такой он преданный и верный деревне, сельскому хозяйству. Стаж...
 
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