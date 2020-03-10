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Цена на нефть начала расти после вчерашнего обвала
10.03.2020 09:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Стоимость барреля североморской Brent на торгах в Лондоне во вторник выросла на 6%. По данным Market Watch, по состоянию на 5.03 по московскому времени котировки достигли отметки в $ 36,54, что на $ 2,17 больше, чем после возобновления торгов, пишет
Фото: Reuters
Растет и стоимость барреля техасской WTI. Стоимость майских фьючерсов выросла на 5,08% до отметки $ 32,72.
Как отмечает
Аналитик компании OANDA Джеффри Хейли объяснил рост котировок небольшой коррекцией после того, что случилось днем ранее. «Ничего принципиально нового не произошло после неудачи сделки ОПЕК+», — заявил он.
При этом, как сообщает Bloomberg, крупные банки — Citigroup Inc., Societe Generale SA и Goldman Sachs Group Inc. — допустили дальнейшее снижение котировок.
Накануне курс доллара к рублю на международном внебиржевом рынке Forex подскочил на 8,6%, до 74,5 руб. Валютные торги на Московской бирже не проводились в связи с выходным днем.
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Стоимость барреля североморской Brent на торгах в Лондоне во вторник выросла на 6%. По данным Market Watch, по состоянию на 5.03 по московскому времени котировки достигли...
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