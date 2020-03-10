Цена на нефть начала расти после вчерашнего обвала

Источник материала: Виртуальный Брест

Стоимость барреля североморской Brent на торгах в Лондоне во вторник выросла на 6%. По данным Market Watch, по состоянию на 5.03 по московскому времени котировки достигли отметки в $ 36,54, что на $ 2,17 больше, чем после возобновления торгов, пишет РБК .





Фото: Reuters

Растет и стоимость барреля техасской WTI. Стоимость майских фьючерсов выросла на 5,08% до отметки $ 32,72.

Как отмечает Bloomberg , рост котировок происходит после серьезного падения (более чем на $ 10) в понедельник, когда падение цен за одни сутки стало рекордным с 1991 года. Причиной стала реакция трейдеров на отсутствие договоренности ОПЕК+ из-за нежелания России пойти на соглашение, предусматривающее значительное сокращение добычи.

Аналитик компании OANDA Джеффри Хейли объяснил рост котировок небольшой коррекцией после того, что случилось днем ранее. «Ничего принципиально нового не произошло после неудачи сделки ОПЕК+», — заявил он.

При этом, как сообщает Bloomberg, крупные банки — Citigroup Inc., Societe Generale SA и Goldman Sachs Group Inc. — допустили дальнейшее снижение котировок.

Накануне курс доллара к рублю на международном внебиржевом рынке Forex подскочил на 8,6%, до 74,5 руб. Валютные торги на Московской бирже не проводились в связи с выходным днем.

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