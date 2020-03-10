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Что горело в многоэтажке на Калинина?
10.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
На прошлой неделе диспетчер Горецкого РОЧС принял звонок о возгорании постельных принадлежностей в одной из квартир многоэтажки по улице Калинина.
Когда спасатели прибыли, огонь был ликвидирован жильцами. «Несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности привело к ЧП», — рассказал инспектор ИНиП Александр Козлов.
Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.
Валерия Дроздовская, фото РОЧС
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На прошлой неделе диспетчер Горецкого РОЧС принял звонок о возгорании постельных принадлежностей в одной из квартир многоэтажки по улице Калинина. Когда...
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