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Что горело в многоэтажке на Калинина?

10.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

На прошлой неделе диспетчер Горецкого РОЧС принял звонок о возгорании постельных принадлежностей в одной из квартир многоэтажки по улице Калинина.

 

Что горело в многоэтажке на Калинина?

 

Когда спасатели прибыли, огонь был ликвидирован жильцами.  «Несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности привело к ЧП», — рассказал инспектор ИНиП Александр Козлов.

 

Что горело в многоэтажке на Калинина?
Матрас, который горел в квартире

 

Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем при курении.

 

Что горело в многоэтажке на Калинина?
Квартира, где произошло возгорание

 

Валерия Дроздовская, фото РОЧС

 


 
 
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  На прошлой неделе диспетчер Горецкого РОЧС принял звонок о возгорании постельных принадлежностей в одной из квартир многоэтажки по улице Калинина.     Когда...
 
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