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Российский Центробанк начинает продажу валюты для поддержки рухнувшего рубля
10.03.2020 09:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rusdozor.ru
Со вторника 10 марта регулятор начнет «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила.
Продажа будет осуществляться «с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле». Операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.
«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», - говорится в сообщении Центробанка.
Центробанк сообщил также, что отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.
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Со вторника 10 марта регулятор начнет «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила.
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