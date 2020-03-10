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Российский Центробанк начинает продажу валюты для поддержки рухнувшего рубля

10.03.2020 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: rusdozor.ru

Со вторника 10 марта регулятор начнет «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила.

Продажа будет осуществляться «с учетом фактически складывающейся цены нефти и ее влияния на операции Фонда национального благосостояния (ФНБ) в апреле». Операции будут осуществляться до момента начала регулярных продаж иностранной валюты из средств ФНБ.

«Данное решение принято в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти», - говорится в сообщении Центробанка.

Центробанк сообщил также, что отслеживает ситуацию на финансовом рынке и готов задействовать дополнительные инструменты в целях сохранения финансовой стабильности.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Со вторника 10 марта регулятор начнет «упреждающую» продажу иностранной валюты на внутреннем рынке по механизму бюджетного правила.
 
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