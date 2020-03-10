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Делегация Брестской области примет участие в III Львовском экспортном форуме

10.03.2020 09:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Делегация Брестской области примет участие в III Львовском экспортном форуме, который пройдет 12 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении внешнеэкономических связей и инвестиционной деятельности комитета экономики облисполкома.

Делегация Брестской области примет участие в III Львовском экспортном форуме

По объемам экспортных поставок Львовская область - второй по значимости украинский регион для Брестской области (на первом месте - Киевская область). За прошлый год Брестская область почти в два раза нарастила экспорт в этот регион на западе Украины. Всего во Львовскую область было поставлено товаров с брестской маркой на $9,4 млн с темпом роста 195%. Позитивную динамику во внешнеторговом обороте планируется сохранить и в нынешнем году, в том числе за счет расширения деловых контактов. С этой целью на бизнес-форум отправляются руководители ОАО "Брестжилстрой", "Березастройматериалы", "Белсолод" - предприятий, которые уже имеют партнеров в Украине.

В составе делегации, которую возглавит заместитель председателя облисполкома Геннадий Борисюк, генеральный директор Брестского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты Валерий Лабун, председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. По словам мэра, во Львов он едет с конкретной миссией. "Запланирована встреча с руководством города. Хотим проработать вопрос по установлению более тесных партнерских отношений, планируем подписать протокол о намерениях. Львов нам интересен прежде всего своим опытом в развитии туристической привлекательности. Там много сделано в сфере общественного питания. Хотели бы что-то из этого привнести в Брест", - отметил Александр Рогачук.

Ожидается, что участниками III Львовского экспортного форума станут около 100 человек - эксперты, предприниматели, представители государственных учреждений и деловых кругов. В программе запланированы три панельных дискуссии, В2В переговоры, презентации компаний. Организатором мероприятия выступает Львовская торгово-промышленная палата, областная государственная Администрация при поддержке Ассоциации экспортеров и импортеров "ЗЕД", Торгово-промышленная палата Украины.

 
Теги: Брест
 
 
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