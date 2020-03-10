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Глава Федерации хоккея Норвегии: вероятно, мужской чемпионат мира будет отменён

10.03.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Федерации хоккея Норвегии Оттар Эйде допустил отмену чемпионата мира 2020 года, который должен состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая.

«ИИХФ отменила женский чемпионат мира. По этой причине, вероятно, то же самое произойдёт и с мужским чемпионатом мира», — сказал Эйде.

В Канаде должен был пройти женский ЧМ-2020, однако турнир был отменён из-за угрозы распространения коронавируса. Решение об отмене было принято на телеконференции 7 марта. Отмена чемпионата предложена правительством штата Новая Шотландия и была поддержана Канадской хоккейной ассоциацией. Женский чемпионат мира 2020 года должен был состояться в Галифаксе и Труро и стартовать 31 марта. Также ИИХФ отменила ещё несколько турниров в низших дивизионах.
 
 
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Глава Федерации хоккея Норвегии Оттар Эйде допустил отмену чемпионата мира 2020 года, который должен состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая.
 
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