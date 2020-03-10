Источник материала: Myfin

​К сети партнеров карты рассрочки «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) присоединилась сеть строительных гипермаркетов Mile

При совершении покупок в магазинах – партнерах банка с использованием карты «Черепаха» оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет всего 0,0001% годовых.



Оформить карту рассрочки можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, предоставив только паспорт. Плата за оформление карты не взимается.