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К сети партнеров карты рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) присоединилась сеть строительных гипермаркетов Mile

10.03.2020 10:20 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

​К сети партнеров карты рассрочки «Черепаха» банка ВТБ (Беларусь) присоединилась сеть строительных гипермаркетов Mile

При совершении покупок в магазинах – партнерах банка с использованием карты «Черепаха» оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет всего 0,0001% годовых.

Оформить карту рассрочки можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, предоставив только паспорт. Плата за оформление карты не взимается.

*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

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Приобрести товары в рассрочку по карте Черепаха банка ВТБ (Беларусь) теперь можно и сети строительных гипермаркетов Mile. Срок рассрочки составит 10 месяцев.
 
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