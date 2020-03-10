|
К сети партнеров карты рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) присоединилась сеть строительных гипермаркетов Mile
Источник материала: Myfin
При совершении покупок в магазинах – партнерах банка с использованием карты «Черепаха» оплата производиться на условиях рассрочки платежей, а процентная ставка составляет всего 0,0001% годовых.
Оформить карту рассрочки можно во всех офисах и удаленных рабочих местах банка, предоставив только паспорт. Плата за оформление карты не взимается.
*партнерский материал, ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К сети партнеров карты рассрочки Черепаха банка ВТБ (Беларусь) присоединилась сеть строительных гипермаркетов Mile
Приобрести товары в рассрочку по карте Черепаха банка ВТБ (Беларусь) теперь можно и сети строительных гипермаркетов Mile. Срок рассрочки составит 10 месяцев.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)