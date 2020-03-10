В медучреждениях Беларуси введен «масочный» режим

Введение масочного режима в больницах и поликлиниках Беларуси Минздрав объясняет увеличением количества заболеваний ОРВИ.

По словам министра здравоохранения Владимира Караника, медработники теперь обязаны носить маски.

Ранее в ведомстве сообщали, что белорусским специалистам удалось предупредить массовый завоз коронавируса в страну.

Караник сообщил также, что тесты еще у трех человек в Беларуси показали положительные результаты.

Люди с положительными тестами – пациенты первого уровня, они общались с вернувшимися из Италии. Если два последующих теста покажут положительный результат, это будет означать, что в стране еще новых три случая коронавируса. Тогда количество зараженных увеличится до девяти.

В целом ситуация в стране названа контролируемой и стабильной. На 9 марта выявлено и подтверждено 9 случаев заражения.

Впервые новый китайский вирус был выявлен в Беларуси у иранского студента, прибывшего в Минск из Баку 22 февраля. Так как инфекцию обнаружили 27 февраля, были предприняты срочные меры. Молодого человека отправили в медучреждение, проверяют всех, кто с ним общался. В понедельник Караник сообщил, что у этого человека тесты показывают отрицательный результат, и до конца недели нужно ждать выписки.

Второе заражение коронавирусом было обнаружено у сотрудницы Витебского мехового комбината 1 марта.

3 марта был подтвержден 4-й случай заражения коронавирусом – у одного из пациентов, находящимся под медицинским контролем. Мужчина контактировал с инфицированным человеком.