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В медучреждениях Беларуси введен «масочный» режим
Источник материала: БДГ
Введение масочного режима в больницах и поликлиниках Беларуси Минздрав объясняет увеличением количества заболеваний ОРВИ.
По словам министра здравоохранения Владимира Караника, медработники теперь обязаны носить маски.
Ранее в ведомстве сообщали, что белорусским специалистам удалось предупредить массовый завоз коронавируса в страну.
Караник
Люди с положительными тестами – пациенты первого уровня, они общались с вернувшимися из Италии. Если два последующих теста покажут положительный результат, это будет означать, что в стране еще новых три случая коронавируса. Тогда количество зараженных увеличится до девяти.
В целом ситуация в стране названа контролируемой и стабильной. На 9 марта выявлено и подтверждено 9 случаев заражения.
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Введение масочного режима в больницах и поликлиниках Беларуси Минздрав объясняет увеличением количества заболеваний ОРВИ. По словам министра здравоохранения...
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