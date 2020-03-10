Высокопоставленный представитель РПЦ обрушился на Киркорова













Высокопоставленный представитель РПЦ МП охарактеризовал клип как кощунственный и богохульный. «Это очень безвкусная, очень гадкая, очень омерзительная поделка, которая основана на том, что используются религиозные образы, в том числе, образы из жизни католических монастырей, а также там присутствует некая пародия на изображение Богородицы и даже на распятие», — рассказал Иларион.





Премьера клипа «Романы» состоялась 14 февраля. Киркоров исполнил в нем роль католического священника, испытывающего страсть к эффектной прихожанке, которую играет звезда "Comedy Woman" Екатерина Варнава. На протяжении клипа персонаж Киркорова пытается справиться с эротическими фантазиями. В ролике содержатся откровенные сцены, на подтанцовке также задействованы девушки в костюмах монахинь.





За первые два дня клип собрал миллион просмотров на YouTube. К настоящему времени у видео почти 4 миллиона просмотров на видеохостинге.