ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Высокопоставленный представитель РПЦ обрушился на Киркорова

10.03.2020 09:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) обрушился с критикой на Филиппа Киркорова за его новый клип «Романы». В эфире программы «Церковь и мир» на канале «Россия 24» Иларион назвал музыкальный ролик омерзительным, передает «Интерфакс».




Высокопоставленный представитель РПЦ МП охарактеризовал клип как кощунственный и богохульный. «Это очень безвкусная, очень гадкая, очень омерзительная поделка, которая основана на том, что используются религиозные образы, в том числе, образы из жизни католических монастырей, а также там присутствует некая пародия на изображение Богородицы и даже на распятие», — рассказал Иларион.

Премьера клипа «Романы» состоялась 14 февраля. Киркоров исполнил в нем роль католического священника, испытывающего страсть к эффектной прихожанке, которую играет звезда "Comedy Woman" Екатерина Варнава. На протяжении клипа персонаж Киркорова пытается справиться с эротическими фантазиями. В ролике содержатся откровенные сцены, на подтанцовке также задействованы девушки в костюмах монахинь.

За первые два дня клип собрал миллион просмотров на YouTube. К настоящему времени у видео почти 4 миллиона просмотров на видеохостинге.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев) обрушился с критикой на Филиппа Киркорова за его новый клип...
 
Новости дня
Новости разные
 
Для краіны і народа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика