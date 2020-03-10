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13 марта нотариусы проконсультируют бесплатно

10.03.2020 11:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

13 марта нотариусы проконсультируют бесплатно
Фото из открытых источников

В ходе бесплатного консультирования обратившиеся граждане и представители юридических лиц могут получить ответы на интересующие их вопросы, входящие в компетенцию нотариуса, в том числе оформления наследственных прав, составления завещаний, брачных договоров, отчуждения недвижимости, совершения исполнительных надписей, предоставления электронных документов для государственной регистрации юридических лиц или индивидуальных предпринимателей либо внесения изменений в устав (учредительный договор) нотариусом, обеспечения письменных доказательств, сообщил «АиФ» помощник Председателя Белорусской нотариальной палаты Артур Стрех.

Полный список нотариальных контор и нотариальных бюро, а также время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты belnotary.by, в разделе «Найти нотариуса». 

13 марта нотариусы проконсультируют бесплатно
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