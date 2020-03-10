В Гомеле в пункт приема вторсырья принесли снаряды

Источник материала: Аргументы и факты

На место происшествия выехали сотрудники милиции и специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5525 ВВ МВД Республики Беларусь. Прилегающую к пункту приема вторсырья территорию оцепили, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.



Саперы осмотрели предметы. Ими оказались пустой корпус от минометной мины калибром 120 мм, пустой корпус от минометной мины калибром 81 мм, пустой корпус от артснаряда калибром 75 мм, расколотый артснаряд калибром 75 мм без взрывателя и два артиллерийских взрывателя времен Великой отечественной войны.



Опасную находку вывезли на специальный полигон для уничтожения.

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