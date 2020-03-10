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В Гомеле в пункт приема вторсырья принесли снаряды

10.03.2020 11:06 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле в пункт приема вторсырья принесли снаряды
УВД Брестского облисполкома

На место происшествия выехали сотрудники милиции и специалисты саперно-пиротехнической группы в/ч 5525 ВВ МВД Республики Беларусь. Прилегающую к пункту приема вторсырья территорию оцепили, сообщили в УВД Гомельского облисполкома.

Саперы осмотрели предметы. Ими оказались пустой корпус от минометной мины калибром 120 мм, пустой корпус от минометной мины калибром 81 мм, пустой корпус от артснаряда калибром 75 мм, расколотый артснаряд калибром 75 мм без взрывателя и два артиллерийских взрывателя времен Великой отечественной войны. 

Опасную находку вывезли на специальный полигон для уничтожения. 

В Гомеле в пункт приема вторсырья принесли снаряды
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Работник ЧТУП «Гомелькоопвторресурсы» позвонил в "102" 9 марта. Он рассказал, что граждане принесли для сдачи на вторсырье пять предметов, похожих на снаряды.
 
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