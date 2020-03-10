Топ 5 потребительских кредитов с самой низкой ставкой

Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Весьма недорогой потребительский кредит со сравнительно малыми ограничениями.

Годовая ставка от 11,64%. Срок погашения от 2 до 5 лет.

Варианты выдачи:

перевод на счет;

наличные;

оформление карты и перевод на нее.

В зависимости от способа выдачи кредита ставка варьируется:

перевод на счет – 11,64% ;

; наличные или зачисление на карту банка мгновенной выдачи – 12,27%.

Эффективная ставка, т.е. фактическая переплата сверх полученной суммы – 12,833%.

Общая сумма переплаты кредита в 1 500 руб. на 1 год – 96,25 руб.

Порядок погашения: равными платежами каждый месяц.

В состав первых платежей входят в основном проценты, последними платежами погашается большей частью основной долг.

Размер ежемесячного платежа по кредиту в 1 500 руб. на 1 год – 133,02 руб.

Способы погашения – в кассах банка и через банкоматы.

на суммы до 5000 руб. справка не требуется;

суммы от 5001 руб. выдаются со справкой.

Обеспечение возврата:

неустойка;

поручительство;

гарантийный депозит денежных средств.

Документы для заявки и оформления кредита:

паспорт заемщика;

при поручительстве – паспорта поручителей;

при необходимости – справка о доходах заемщика за 3 последних месяца;

согласие заемщика и поручителей на проверку их данных в кредитных регистрах.

Дополнительные требования к заемщику:

общая сумма заявленного и ранее полученных в банке кредитов не должна быть больше 5 тыс. руб. ;

; не иметь в последние 2 года просрочек по любым кредитам более, чем на 5 дней ;

по любым кредитам ; заемщик должен иметь опыт получения кредитов (препятствие для впервые обратившихся).

Ответ по заявке в течение 1 суток.

Досрочное погашение – без штрафа.

Для оформления не нужны справки, поручители и страховка. Заявка принимается через интернет.

Ставка от 12%. Сумма – от 100 до 10 000 руб. Срок погашения – до 5 лет.

Варианты выдачи: перевод на дебетовую виртуальную карту.

В зависимости от срока погашения кредита ставка варьируется:

от 3 до 12 мес. 12%;

от 13 до 36 мес. 12,10%;

от 37 до 48 мес. 12,20%;

от 49 до 60 мес. 12,32%.

Эффективная ставка – 13%.

Стоимость кредита в 1 500 руб. – 97,50 руб.

Порядок погашения: основной долг равными платежами каждый месяц. Сумма процентов каждый месяц уменьшается, соответственно уменьшается суммарный платеж – со 140 руб. до 126,50 руб.

Способы погашения: в кассах банка и через банкоматы

на суммы до 5 тыс. руб. справка не требуется;

суммы от 5 тыс. 1 руб. выдаются со справкой.

Обеспечение возврата: неустойка.

Особые условия:

кредит оформляется через интернет лицами уже зарегистрированными в межбанковской системе идентификации (МСИ).

заявка подается в системе интернет–банкинга АСБ «Беларусбанк».

до оформления кредита необходимо открыть виртуальную карту «Беларусбанка».

Ответ по заявке в течение 5 дней.

Досрочное погашение – без штрафа.

«Испытательный» от «Банка ВТБ (Беларусь)»

Быстрый кредит без ограничений для заемщика.

Ставка 12,3%. Сумма – от 100 до 5 000 руб. Срок погашения – от 6 месяцев до 1 года. Выдается наличными.

Эффективная ставка – 13,325%

Стоимость кредита в 1 500 руб. – 99,94 руб.

Порядок погашения: основной долг равными платежами каждый месяц.

Сумма процентов каждый месяц уменьшается, соответственно уменьшается суммарный платеж – со 140,38 руб. до 126,28 руб.

Способы погашения:

в офисах Банка;

в интернет–банке;

в почтовых отделениях

Обеспечение возврата: неустойка

Документы для заявки и оформления кредита:

паспорт или вид на жительство заемщика;

для мужчин моложе 25 лет – военный билет;

справка о доходах.

Дополнительные требования к заемщику:

возраст до 69 лет;

источник дохода на территории Беларуси

Рассмотрение заявки в течение 1 суток.

Досрочное погашение – без штрафа.

Сравнительно недорогой кредит, требующий, однако, внимания к договорным условиям.

Ставка 12,32%. Сумма – от 100 руб до 2500 руб. Срок погашения – до 5 лет.

Варианты выдачи: перечисление на счет открытый в БелАПБ

В зависимости от формы заявки на кредит ставка варьируется:

при заявке в интернет–банкинге – 12,29%.

при оформлении в отделении Банка – 12,32%.

Эффективная ставка – 13,347%.

Стоимость кредита в 1 500 руб. – 100,10 руб.

Порядок погашения: основной долг равными платежами каждый месяц.

Сумма процентов каждый месяц уменьшается, суммарный платеж также падает – со 140,40 руб. до 126,28 руб.

Способы погашения: в кассах банка

на суммы до 2 500 руб. справка не требуется;

суммы от 2 501 руб. выдаются со справкой.

Обеспечение возврата: неустойка

Особые условия:

кредит не выдается лицам с испорченной кредитной историей;

продукт доступен индивидуальным предпринимателям, при отсутствии задолженностей по налогам;

для мужчин до 27 лет необходим военный билет, исключение – сотрудники силовых ведомств.

На рассмотрение заявки банк отводит 3 рабочих дня.

Досрочное погашение – без штрафа.

Дополнительные расходы: небольшая плата за открытие счета и 3% за снятие наличных со счета.

Очень быстрый недорогой кредит на понятных условиях.

Ставка от 12,32%. Сумма – от 500 до 20 000 руб. Срок погашения от 6 месяцев до 5 лет

Варианты выдачи: перевод на счет.

Эффективная ставка – 13,347%.

Стоимость кредита в 1 500 руб. – 100,10 руб.

Порядок погашения: до 16 числа ежемесячно.

Суммарный платеж уменьшается пропорционально остатку – со 140,40 руб. до 126,28 руб.

Способы погашения:

в кассах банка;

через интернет–банкинг;

через ЕРИП;

на сайте Банка;

на суммы до 10 тыс. руб. справка не требуется;

суммы от 10 тыс. 1 руб. выдаются со справкой.

Обеспечение возврата: неустойка

Документы для заявки и оформления кредита:

паспорт заемщика;

для неграждан – вид на жительство, действующий на момент полного расчета по кредиту;

при необходимости – справка о доходах за последние 3 месяца.

Требования к заемщику:

возраст – от 18 лет, до 68 лет на дату полного расчета по кредиту;

постоянная работа не менее 3 месяцев.

Ответ по заявке в течение 1 часа.

Досрочное погашение – без штрафа.

Сумма кредита может быть увеличена до 50 тыс. руб. и выше, в зависимости от кредитоспособности получателя. Но для суммы выше 50 тыс. руб. необходимо поручительство.

Что это значит?

По описанным выше вариантам видно, как на сегодняшний день выглядят недорогие потребительские кредиты. Есть более дешевые варианты, но они либо предназначены для узких категорий льготников: на развитие личного подсобного хозяйства, на оплату ЭКО; либо привязаны к картам рассрочки, т.е. имеют принципиально иные условия; либо подходят только для определенных расходов, примеры: на товары отечественного производства; с переводом на счет конкретного продавца.

Оформляя эти или другие кредиты, следует обязательно интересоваться у сотрудников банка дополнительными условиями, в частности – страхованием заемщика и др. Плата за страховку не учитывается в стоимости кредита, но фактически может сделать его вдвое дороже.

Если предполагаются расходы наличными – обязательно узнайте нет ли комиссии за их выдачу.