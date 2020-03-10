Топ 5 потребительских кредитов с самой низкой ставкой

Очень быстрый недорогой кредит на понятных условиях.
Ставка от 12,32%. Сумма – от 500 до 20 000 руб. Срок погашения от 6 месяцев до 5 лет
Варианты выдачи: перевод на счет.
Эффективная ставка – 13,347%.
Стоимость кредита в 1 500 руб. – 100,10 руб.
Порядок погашения: до 16 числа ежемесячно.
Суммарный платеж уменьшается пропорционально остатку – со 140,40 руб. до 126,28 руб.
Способы погашения:
в кассах банка;
через интернет–банкинг;
через ЕРИП;
на сайте Банка;
на суммы до 10 тыс. руб. справка не требуется;
суммы от 10 тыс. 1 руб. выдаются со справкой.
Обеспечение возврата: неустойка
Документы для заявки и оформления кредита:
паспорт заемщика;
для неграждан – вид на жительство, действующий на момент полного расчета по кредиту;
при необходимости – справка о доходах за последние 3 месяца.
Требования к заемщику:
возраст – от 18 лет, до 68 лет на дату полного расчета по кредиту;
постоянная работа не менее 3 месяцев.
Ответ по заявке в течение 1 часа.
Досрочное погашение – без штрафа.
Сумма кредита может быть увеличена до 50 тыс. руб. и выше, в зависимости от кредитоспособности получателя. Но для суммы выше 50 тыс. руб. необходимо поручительство.
Что это значит?
По описанным выше вариантам видно, как на сегодняшний день выглядят недорогие потребительские кредиты. Есть более дешевые варианты, но они либо предназначены для узких категорий льготников: на развитие личного подсобного хозяйства, на оплату ЭКО; либо привязаны к картам рассрочки, т.е. имеют принципиально иные условия; либо подходят только для определенных расходов, примеры: на товары отечественного производства; с переводом на счет конкретного продавца.
Оформляя эти или другие кредиты, следует обязательно интересоваться у сотрудников банка дополнительными условиями, в частности – страхованием заемщика и др. Плата за страховку не учитывается в стоимости кредита, но фактически может сделать его вдвое дороже.
Если предполагаются расходы наличными – обязательно узнайте нет ли комиссии за их выдачу.
Текст: Игорь Смирнов
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