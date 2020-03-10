Въезд в Польшу станет сложнее - страна вводит санитарный режим на границах

Источник материала: Ежедневник

фото: 4esnok.by

В первую очередь это коснулось границ с Германией и Чехией. Однако уже сегодня Польша обещала ввести санконтроль на всех внешних границах страны – в том числе с Беларусью и Украиной.

В Польше, по данным на понедельник, подтверждены 16 случаев заражения коронавирусом. Один человек находится в тяжелом состоянии.

В связи с этим глава правительства Польши заявил, что в стране вводится санитарный контроль на внешних границах. В первую очередь контроль будет введен в отношении пассажиров автобусов.

С 10 марта усиленный санитарный контроль будет организован и на границах с с Украиной, Беларусью и Россией, сообщает Униа н со ссылкой на "Польское радио".