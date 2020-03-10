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Галину Буракову из учхоза наградили орденом Матери – Фото
10.03.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вчера в райисполкоме вручили орден Матери технику по племенному учету учхоза БГСХА Галине Бураковой.
В церемонии награждения приняли участие председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова и заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая. Также присутствовали работники райисполкома.
Галину Буракову поблагодарили за ее ответственный материнский труд, пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия и терпения, чтобы воспитать дочерей и сыновей достойными гражданами нашей страны.
Многодетной маме вместе с цветами также преподнесли памятный подарок от РО ОО «Белорусский союз женщин».
Валерия Дроздовская
Фото Михаила Левцова
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Вчера в райисполкоме вручили орден Матери технику по племенному учету учхоза БГСХА Галине Бураковой. В церемонии награждения приняли участие председатель...
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