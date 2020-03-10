Галину Буракову из учхоза наградили орденом Матери – Фото

Источник материала: Горецкий вестник

Вчера в райисполкоме вручили орден Матери технику по племенному учету учхоза БГСХА Галине Бураковой.









В церемонии награждения приняли участие председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова и заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая. Также присутствовали работники райисполкома.









Галину Буракову поблагодарили за ее ответственный материнский труд, пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия и терпения, чтобы воспитать дочерей и сыновей достойными гражданами нашей страны.





Многодетной маме вместе с цветами также преподнесли памятный подарок от РО ОО «Белорусский союз женщин».





Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова