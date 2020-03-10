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Галину Буракову из учхоза наградили орденом Матери – Фото

10.03.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Вчера в райисполкоме вручили орден Матери технику по племенному учету учхоза БГСХА Галине Бураковой.

 

Галину Буракову из учхоза наградили орденом Матери – Фото

 

Галину Буракову из учхоза наградили орденом Матери – Фото

 

В церемонии награждения приняли участие председатель районного Совета депутатов Оксана Огородникова и заместитель председателя райисполкома Лариса Кривицкая. Также присутствовали работники райисполкома.

 

Галину Буракову из учхоза наградили орденом Матери – Фото

 

Галину Буракову из учхоза наградили орденом Матери – Фото

 

Галину Буракову поблагодарили за ее ответственный материнский труд, пожелали крепкого здоровья, семейного благополучия и терпения, чтобы воспитать дочерей и сыновей достойными гражданами нашей страны.

 

Галину Буракову из учхоза наградили орденом Матери – Фото

 

Многодетной маме вместе с цветами также преподнесли памятный подарок от РО ОО «Белорусский союз женщин».

 

Галину Буракову из учхоза наградили орденом Матери – Фото

 

Валерия Дроздовская

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Вчера в райисполкоме вручили орден Матери технику по племенному учету учхоза БГСХА Галине Бураковой.       В церемонии награждения приняли участие председатель...
 
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