|
В Гродно трактор едва не «прошил» ковшом инкассаторскую машину
Источник материала: Tut.by
Молниеносная реакция спасла водителя инкассаторского автомобиля от серьезной аварии в Гродно. Видео инцидента появилось в распоряжении издания «
На записи видно, как трактор неожиданно выставил ковш на встречную полосу, когда по ней ехала инкассаторская Renault. Избежать серьезного ДТП помогла реакция водителя микроавтобуса — он резко вывернул руль вправо и смог увернуться от ковша.
Вероятно, неаккуратность водителя трактора связана со спешкой — после инцидента с инкассаторским Renault он развернулся через двойную сплошную и поехал в обратном направлении.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вероятно, неаккуратность водителя трактора связана со спешкой - после инцидента с инкассаторским Renault он развернулся через двойную сплошную и поехал в обратном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)