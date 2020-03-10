В Гродно трактор едва не «прошил» ковшом инкассаторскую машину

Источник материала: Tut.by

Молниеносная реакция спасла водителя инкассаторского автомобиля от серьезной аварии в Гродно. Видео инцидента появилось в распоряжении издания « АвтоГродно ».

На записи видно, как трактор неожиданно выставил ковш на встречную полосу, когда по ней ехала инкассаторская Renault. Избежать серьезного ДТП помогла реакция водителя микроавтобуса — он резко вывернул руль вправо и смог увернуться от ковша.

Вероятно, неаккуратность водителя трактора связана со спешкой — после инцидента с инкассаторским Renault он развернулся через двойную сплошную и поехал в обратном направлении.