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Минфин увеличил цены на скупаемые у физлиц драгметаллы
Источник материала: Myfin
Цена за 1 г
Для золота 900 пробы цена вырастет до 87,43 рубля; для 916 пробы – до 88,98; для 950 пробы – до 92,28; для 958 пробы – до 93,06.
Увеличение цен на золото составило от 3,19 до 8,13 рубля.
На платину 950 пробы скупочная цена составит 54 рубля за 1 г (на 62 копейки больше).
Цена за 1 г серебра 750 пробы составит 81 копейку, 800 пробы – 86 копеек (повышение на 4 копейки).
Цена на серебро 875 пробы составит 95 копеек, 916 пробы – 99 копеек, 925 пробы – 1 рубль, 960 пробы – 1,04 рубля (рост на 6 копеек).
Источник: Myfin.by
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