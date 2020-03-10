Минфин увеличил цены на скупаемые у физлиц драгметаллы

Источник материала: Myfin

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Цена за 1 г золота в изделиях и ломе увеличится для 375 пробы до 36,43 рубля; для 500 пробы – до 48,57; для 583 и 585 проб – до 56,83; для 750 пробы – до 72,86.

Для золота 900 пробы цена вырастет до 87,43 рубля; для 916 пробы – до 88,98; для 950 пробы – до 92,28; для 958 пробы – до 93,06.

Увеличение цен на золото составило от 3,19 до 8,13 рубля.

На платину 950 пробы скупочная цена составит 54 рубля за 1 г (на 62 копейки больше).

Цена за 1 г серебра 750 пробы составит 81 копейку, 800 пробы – 86 копеек (повышение на 4 копейки).

Цена на серебро 875 пробы составит 95 копеек, 916 пробы – 99 копеек, 925 пробы – 1 рубль, 960 пробы – 1,04 рубля (рост на 6 копеек).