Обзор рынка платежных услуг за первую половину февраля 2020 года

Источник материала: Myfin

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Новости банковского рынка Республики Беларусь

Технобанк, гипермаркет Green и Visa объявили о запуске кобрендинговой карточки

В Технобанке и в гипермаркетах торговой сети GREEN началось оформление платежных карточек Green. Это первые платежные карточки, выпущенные в партнерстве с гипермаркетом GREEN и платежной компанией Visa.

Система оплаты проезда по QR-коду заработала в Гомеле

В Гомеле в общественном транспорте с 12 февраля заработала система оплаты проезда по QR-коду. Система работает с помощью мобильного платежного сервиса «Оплати™». Это разработка компании LWO, созданная специально для ЭкоСистемы Белинвестбанка .

Onliner совместно с МТБанком запускает собственную платежную систему Onliner Pay

В компании сообщили, что каталог Onliner’а становится первым беларусским маркетплейсом, работающим по модели AliExpress, а продавцы и покупатели получают возможность заключать безопасные сделки в интернете. В систему включены такие решения, как революционная ставка интернет-эквайринга для партнеров, завершение сделки по QR-коду и принцип оплаты «в один клик».

Новости банковского рынка Российской Федерации

ВТБ запустил маркетплейс для продажи новых автомобилей

ВТБ запустил автомобильный маркетплейс, который позволяет в режиме онлайн выбирать машины, представленные в дилерских центрах, и оформлять на них кредиты, рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Отделения ВТБ начнут собирать лицевую биометрию

«Сдача биометрии будет добровольной. Мы объясняем, и клиенты сами видят выгоду при сдаче биометрии в наших отделениях. Сейчас пилот идет в трех отделениях, биометрию лица сдали около 100 человек. В случае успешного проведения пилота мы готовы переоборудовать данной технологией все отделения к 2022 году. Массовый сбор биометрии лица начнем во втором квартале 2020 года. Эта технология поможет обеспечить безопасность и ускорить процесс обслуживания» — сообщил А. Печатников.

QR-код доступа: оплатить проезд в транспорте можно будет через СБП

В системе быстрых платежей (СБП) может появиться новая функция — оплата проезда в общественном транспорте по QR-коду. Также рассматривается возможность внедрения в СБП бесконтактной оплаты с помощью NFC-метки, когда клиенту достаточно просто приложить телефон к терминалу, знают в Промсвязьбанке . Сегодня молодые россияне часто не носят с собой ни банковских, ни транспортных карт, поэтому дополнительная возможность оплаты проезда с помощью смартфона будет востребованной, считают опрошенные эксперты. Правда, сканирование QR-кода через мобильное приложение занимает в несколько раз больше времени, чем расчеты через NFC.

Сбербанк нарастил количество партнеров экосистемы переводов в Таджикистане

Сбербанк продолжает наращивать количество партнеров в Таджикистане.

Теперь клиенты мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» смогут переводить деньги на карты или счета клиентов Алиф Банка, Ориёнбанка, Международного Банка Таджикистана и МДО «Имон Интернешнл».

Есть бесконтакт: работающих без карты банкоматов станет в разы больше

Крупнейшие кредитные организации до конца этого года переоборудуют свою сеть банкоматов для обслуживания клиентов без пластиковых карт. Работающие при касании телефоном бесконтактные АТМ отвечают требованиям современного сервиса, ускоряют время обслуживания клиентов, решают проблему «захвата» карт, а также предотвращают мошенничество. Бесконтактные платежи по картам в России уже занимают около 30% всего рынка безналичной оплаты, оценили эксперты.

Росбанк перешел на собственный процессинг

Росбанк завершил перевод своих сервисов на собственный процессинг. Миграция карт прошла в несколько этапов: поток переключался постепенно по типам карт и платежных систем, в результате чего для клиентов процесс остался незамеченным.

Новости платежных систем

Mastercard сообщает о новых назначениях в топ-менеджменте российской команды

«Подразделение ключевых продуктов, которое будет работать над созданием продуктовых решений для массового и премиального сегмента в России, возглавит Алексей Волков в должности директора по развитию и продажам продуктов Mastercard в России. На должность директора по продажам Mastercard в России назначен Владислав Святик. Под его руководством продолжает работу команда, ответственная за взаимодействие с банками-партнерами Mastercard в России», — говорится в релизе.

Платежная система Mastercard выходит на китайский финрынок

Mastercard получила разрешение от Народного банка Китая (НБК) на создание в КНР клиринговой компании для обработки операций по банковским картам. Это открывает доступ американской платежной системе к китайскому платежному рынку, объем которого оценивается в $27 трлн.

Количество банковских карточекплатежной системы БЕЛКАРТ упало до уровня 2011 года

Белорусская национальная платежная система БЕЛКАРТ в 2019 году серьезно сдала позиции: число ее карточек сократилось на 835,3 тыс. и достигло 3 464,1 тыс., минимального уровня с 2011 года.

Банки оценили эффект удешевления эквайринга

Платежная система JCB с конца января снизила межбанковские комиссии для социально значимых и крупных покупок. Другие платежные системы — «Мир», Mastercard и Visa — сделали это еще четыре месяца назад. Банкиры отмечают позитивное влияние принятых решений, но прежде всего в сегменте социально значимых направлений. Против быстрых изменений в части крупных покупок играют консерватизм продавцов и размер комиссий

Новости Национального банка Республики Беларусь

Нацбанк снижает ставку рефинансирования



Решение о снижении ставки рефинансирования до 8,75% с 19 февраля обусловлено умеренным характером инфляционных процессов, несмотря на наличие и внешних, и внутренних рисков, заявил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на брифинге в среду.

Assist Belarus – это провайдер электронных платежей, который предоставляет услуги интернет-эквайринга (проведение онлайн-платежей картами) и проведения платежей через систему АИС «Расчет» (ЕРИП). Assist организует прием к оплате банковских карт VISA, MasterCard, БЕЛКАРТ, American Express на сайтах компаний.

Провайдер электронных платежей сотрудничает с малым, средним и крупным бизнесом различных сфер, а также с государственными организациями. С Assist успешно сотрудничают крупнейшие интернет-сервисы, магазины и гостиницы, такие как Белавиа, Белорусская железная дорога, Wildberries.by,Е-доставка, Белтелеком, МТС в Беларуси, Виктория-Отель, Президент-Отель, Атлант-М, Центркурорт, Топ-тур, Bycard, Tiсketpro, Kvitki.by, санатории Белпрофсоюзкурорта, Kufar, Realt.by, «Пицца Темпо», «Суши Весла», ЛОДЭ и другие), а также небольшие начинающие интернет-магазины, сервисы и стартапы.