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Принц Гарри и Меган Маркл выполнили последнюю королевскую обязанность

10.03.2020 11:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Герцоги Сассекские, которые решили отказаться от титула, посетили службу в Вестминстерском аббатстве.



Принц Гарри и его супруга Меган Маркл в понедельник, 9 марта, в последний раз приняли участие в публичном мероприятии в качестве членов королевской семьи. Об этом сообщило агентство Reuters.

Вместе с королевой Елизаветой II, принцем Чарльзом, принцем Уильямом и его женой Кейт они посетили службу в Вестминстерском аббатстве по случаю дня Содружества наций.

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе со своей партнершей Керри Симондс и другие гости.

Ранее на публичном мероприятии в Эдинбурге принц Гарри попросил обращаться к нему просто по имени без упоминания королевского титула.


Напомним, 8 января принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и его супруга сообщили в Instagram о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и начать жить поочередно то в Канаде, то в Великобритании.
 
 
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Герцоги Сассекские, которые решили отказаться от титула, посетили службу в Вестминстерском аббатстве.
 
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