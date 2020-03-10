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Гарри Поттер уже не тот. Дэниэла Рэдклиффа приняли за бомжа

10.03.2020 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Британский актер Дэниэл Рэдклифф, известный по главной роли в серии фильмов о волшебнике Гарри Поттере, признался в финансовой безграмотности и рассказал, как его приняли за бомжа на улице. Его слова передает lenta.ru.

30-летний артист заявил, что не умеет распоряжаться своими деньгами и славой. Рэдклифф рассказал, что его друзья часто обращают его внимание на то, что он тратит деньги на ненужные вещи. Состояние Рэдклиффа оценивается в 90 миллионов фунтов стерлингов (более 117 миллионов долларов).

Актер также рассказал о том, как его приняли за бездомного в Нью-Йорке, когда он сидел с собакой возле магазина в ожидании своей возлюбленной. Прохожий попытался дать Рэдклиффу пять долларов, предложив купить на них кофе. «Видимо, мне нужно почаще бриться», — рассмеялся артист.

Дэниэл Рэдклифф также снялся в таких фильмах, как «Побег из Претории», «Пушки Акимбо», «Рога», «Абсолютная власть» и «Человек — швейцарский нож».

 
 
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