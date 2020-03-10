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БЖД к 75-летию Победы украсит вокзалы и проведет акции

10.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

БЖД к 75-летию Победы украсит вокзалы и проведет акции

Белорусская железная дорога к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне украсит вокзалы и проведет акции, выпустит тематические открытки и организует для пассажиров концерт Президентского оркестра, сообщили БЕЛТА в пресс-центре БЖД.

В течение 2020 года будут организованы тематические проекты социальной направленности, творческие конкурсы, культурные мероприятия и спортивные соревнования. Тематические программы подготовят 9 мая и 3 июля на железнодорожных вокзалах в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске и Орше.

Кроме того, к 9 мая празднично оформят все крупнейшие железнодорожные вокзалы страны. В зданиях появятся тематические информационные плакаты, стенды и растяжки. «Также с 1 по 9 мая и с 26 июня по 3 июля на всех вокзалах будут звучать поздравления с Днем Победы и с Днем освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. А для пассажиров вокзала станции Минск-Пассажирский 6 мая приятным сюрпризом станет выступление Президентского оркестра», — рассказали в пресс-центре.

С 1 по 10 мая на железнодорожных вокзалах пройдет акция «Поздравь родных вместе с БЖД», посвященная 75-й годовщине Победы. В эти дни при покупке билетов в кассах Белорусской железной дороги в Минске, Бресте, Барановичах, Гродно, Гомеле, Могилеве и Витебске пассажирам будут предлагать оригинальные открытки, иллюстрированные работами детей железнодорожников. Их можно будет подписать и отправить прямо на вокзале.

Праздничные мероприятия, посвященные подвигу железнодорожников, пройдут 9 мая и 3 июля на Детской железной дороге им. К.С. Заслонова.

К знаковой дате приурочен дорожный фотоконкурс, а также проведение фестиваля народного творчества «Нам мир завещано беречь», тематические выставки и экспозиции в музеях истории Белорусской железной дороги.

https://www.belta.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Белорусская железная дорога к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне украсит вокзалы и проведет акции, выпустит тематические открытки и организует для...
 
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