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В Пинске 8 марта чествовали женщин

10.03.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Весна, как старой знакомой, доверила женщине самое важное - возрождение природы, продолжение жизни. Ведь женщина похожа на ветер: изменчива, легка и весела. Она, словно солнце, своей любовью согревает тех, кто рядом. Она нежная и хрупкая, как первые весенние цветы.




Накануне 8 Марта в городском Доме культуры состоялись торжественное собрание и праздничный концерт, посвященные самым необыкновенным, ласковым, загадочным, неповторимым созданиям на Земле.










От лица мужчин Пинска прекрасных представительниц различных отраслей производства, учреждений образования, сферы услуг поздравил председатель городского Совета депутатов Л.А. Лемешевский, и по доброй традиции Леонтий Антонович вручил почетные грамоты и благодарственные письма горсовета депутатов любящим свое дело женщинам, а также наградил медалью за заслуги Галину Сергеевну Ладыгу, участницу боевых действий на территории Афганистана.










- Каждый год с особой радостью мы встречаем первые дни весны. Это не только возможность порадоваться солнцу, цветам, но и повод высказать добрые слова признательности прекрасной половине нашего города в связи с замечательным праздником  - Днем женщин. За внешней хрупкостью милых дам скрывается огромная внутренняя сила. Мужчинам никогда не постигнуть тайны того, как женщинам удается совмещать работу и семью, активную общественную деятельность и воспитание детей. И при всем этом оставаться улыбчивыми и доброжелательными, никогда не поддаваться унынию. Любые успехи в жизни достигаются благодаря любви, терпению и поддержке женщины - жены, матери, подруги, дочери. Пинчанки давно доказали, что могут наравне с мужчинами покорять профессиональные вершины, принимать непосредственное участие в политической, экономической и социальной жизни города, - поздравляя, отметил Леонтий Антонович.










Концерт продолжился под руководством ведущих - артистов Полесского драматического театра Павла Рыжова и Андрея Дмитриченко. Со сцены звучали проникновенные песни и музыкальные композиции в исполнении мужчин. На саксофоне сыграл Виталий Сокол, на аккордеоне - Максим Ракан. Начинающий артист, юный джентльмен Артемий Литвинович также присоединился к поздравлениям и спел веселую песенку. Праздник завершился под фанфары концертного оркестра духовой и эстрадной музыки под управлением Михаила Агиевича.







Мир без женщины как вера без храма, дом без нее грустен и пуст. Любите женщину! Берегите ее. Ведь даже самым сильным и независимым порой необходимо надежное плечо рядом и рука, крепко сжав которую, она услышит: «Ничего не бойся, мы справимся! Я рядом. Я с тобой!»

Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Фото Ирины ДЕНИСОВИЧ
 
 
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Весна, как старой знакомой, доверила женщине самое важное - возрождение природы, продолжение жизни. Ведь женщина похожа на ветер: изменчива, легка и весела. Она,...
 
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