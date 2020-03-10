Семинар с плательщиками Ганцевичского района проведет инспекция МНС

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Инспекция МНС по Барановичскому району доводит до сведения плательщиков, что 13 марта 2020 года в большом зале Ганцевичского райисполкома будет проводиться семинар с плательщиками Ганцевичского района по следующим вопросам:

Практические вопросы применения налогового законодательства организациями в 2020 году: налог на добавленную стоимость; электронный счет-фактура, налог на прибыль, налог на недвижимость, земельный налог, арендная плата за землю, экологический налог, упрощенная система налогообложения, подоходный налог.

Ответственность при выплате заработной платы «в конвертах».

Электронное декларирование.

Представление бухгалтерской отчетности.

Изменения в заполнении налоговых деклараций (расчетов).

Порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.

Начало семинара в 10.00

Семинар будет проводиться с участием работников инспекции МНС по Брестской области.

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