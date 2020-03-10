Семинар с плательщиками Ганцевичского района проведет инспекция МНС

Инспекция МНС по Барановичскому району доводит до сведения плательщиков, что 13 марта 2020 года в большом зале Ганцевичского райисполкома будет проводиться семинар с плательщиками Ганцевичского района по следующим вопросам:
- Практические вопросы применения налогового законодательства организациями в 2020 году: налог на добавленную стоимость; электронный счет-фактура, налог на прибыль, налог на недвижимость, земельный налог, арендная плата за землю, экологический налог, упрощенная система налогообложения, подоходный налог.
- Ответственность при выплате заработной платы «в конвертах».
- Электронное декларирование.
- Представление бухгалтерской отчетности.
- Изменения в заполнении налоговых деклараций (расчетов).
- Порядок рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.
Начало семинара в 10.00
Семинар будет проводиться с участием работников инспекции МНС по Брестской области.
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