|
В Беларуси вылечили трёх пациентов с коронавирусом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси трех человек излечили от коронавирусной инфекции.
По
У двух человек, с которыми близко контактировал пациент, также были получены отрицательные результаты. После завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все три человека будут выписаны из больницы. Это произойдет на этой неделе.
У остальных пациентов с коронавирусом удовлетворительное состояние. Их температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения.
У трех человек, относящихся к контактам первого уровня вернувшихся из Италии пациентов, были подтверждены результаты анализов на наличие РНК коронавируса. Ранее положительные тесты были получены в выходные.
Превентивная изоляция этих пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания.
Три пациента чувствуют себя удовлетворительно. Температура нормальная, жалоб нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси трех человек излечили от коронавирусной инфекции. По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, у студента из Ирана, у...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)