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В Беларуси вылечили трёх пациентов с коронавирусом

10.03.2020 12:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси трех человек излечили от коронавирусной инфекции.  

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, у студента из Ирана, у которого первого в Беларуси был диагностирован вирус, был получен третий отрицательный результат теста.  

У двух человек, с которыми близко контактировал пациент, также были получены отрицательные результаты. После завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все три человека будут выписаны из больницы. Это произойдет на этой неделе.

У остальных пациентов с коронавирусом удовлетворительное состояние. Их температура нормальная, проводится лабораторный контроль и мероприятия медицинского наблюдения.

У трех человек, относящихся к контактам первого уровня вернувшихся из Италии пациентов, были подтверждены результаты анализов на наличие РНК коронавируса. Ранее положительные тесты были получены в выходные.

Превентивная изоляция этих пациентов и адекватное медицинское сопровождение позволили не допустить дальнейшего развития болезни и распространения заболевания. 

Три пациента чувствуют себя удовлетворительно. Температура нормальная, жалоб нет. 

Владимир Караник рассказал о самочувствии пациентов, у которых обнаружен коронавирус (читать далее).   

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Новости Беларуси. В Беларуси трех человек излечили от коронавирусной инфекции.   По информации пресс-службы Министерства здравоохранения, у студента из Ирана, у...
 
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