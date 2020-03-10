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Будьте осторожны! На завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

10.03.2020 12:08 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Будьте осторожны! На завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра

Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 11 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем на большей части территории пройдут дожди. В ночные и утренние часы местами прогнозируется туман. Ветер южный, с переходом на западный 4-9 м/с, днем порывы будут достигать до 14 м/с, по западной половине — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-6 градусов, при прояснениях — от нуля до минус 2. Днем воздух прогреется до плюс 6-12 градусов.

Смотрите, какими будут порывы в Ганцевичах.

Будьте осторожны! На завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра
Скриншот с сайта gismeteo.by


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Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 11 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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