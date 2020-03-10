Хайп и деградация. Чем страшна история Instagram-блогера Диденко?

Трагедия, произошедшая в жизни Instagram-блогера Екатерины Диденко, лишила жизни ее мужа и двоих друзей. Взамен молодая женщина, позиционирующая себя как специалист в области фармацевтики, получила 500 000 новых подписчиков.

«Он умер! Всё, его больше нет!»

Вечером 28 февраля Екатерина отмечала свое 29-летие в столичном банном комплексе «Девятый вал» в Коломенском проезде. Всего на мероприятии присутствовали 18 человек, в основном молодые люди от 25 до 30 с небольшим лет. «Гвоздем программы» должно было стать шоу в бассейне, распорядителем которого выступал 32-летний муж виновницы торжества Валентин.

В небольшой бассейн под смех и крики бросили более 25 кг сухого льда. Когда над водой поднялись белые клубы, гости стали радостно прыгать в бассейн.

В Сети появилось #видео момента трагедии на дне рождения блогера Екатерины Диденко. В бассейн насыпали сухой лед, из-за чего в помещении начал распространяться углекислый газ. Погибли 3 человека. pic.twitter.com/YRhxLoqGT7 — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 29, 2020

Видеозапись этого момента выложили в соцсети. «Он умер! Всё, его больше нет!» — со смехом кричит кто-то из девушек в тот момент, когда первый из любителей экстремальных ощущений ныряет в воду. Эти слова оказались правдой. Непосредственно на месте погибли двое гостей дня рождения: 25-летние Наталья Монакова и Юрий Алферов. Еще пятерых доставили в больницу. Несмотря на все усилия врачей, 32-летний Валентин скончался.

Сухой лед представляет собой углекислый газ, который при низкой температуре приводят в твердое состояние. В отличие от обычного льда он из твердого состояния, минуя жидкое, сразу переходит в газообразное. Это эффектное свойство часто используют различные экспериментаторы.

«Произошёл прорыв: он сам придумал, сам все купил, и провёл эксперимент»

32-летний Валентин тоже экспериментировал с сухим льдом. Примерно три месяца назад в блоге его супруги появилось фото, на котором мужчина производит какие-то манипуляции, находясь на улице в клубах пара.

«Неожиданно, да? На фото один Валя! Залайкаете его с дебютом?) Произошёл прорыв: он сам придумал, сам все купил и провёл эксперимент, а не я) Видели в сториз? Это просто бомба: Что получится, если взять огнетушитель, сумку, швабру. Поджечь... И реально получается бомба!!!» — писала Екатерина Диденко под очередным постом в Instagram.

О том, что с сухим льдом нельзя баловаться, в советские годы узнавали еще в детском возрасте. Субстанция использовалась мороженщицами для того, чтобы не таяло лакомство, и любопытных любителей холодного десерта предупреждали: прикасаться к сухому льду нельзя, получишь ожог. В школьном курсе химии учителя добавляли к этим простым знаниям научную основу: при переходе из твердого состояния в газообразное сухой лед превращается в обычный углекислый газ. Советским детям и подросткам, зная их тягу к неизведанному и приключениям, взрослые вдалбливали в голову: не нужно залезать в ящики или старые холодильники, откуда потом можно не выбраться. В небольшом пространстве выдыхаемый человеком углекислый газ быстро доходит до опасной концентрации, после чего следует потеря сознания и смерть.

Участники вечеринки в банном комплексе, устроив эффектную химическую реакцию, заполнили помещение большим количеством углекислоты. Углекислый газ тяжелее воздуха, поэтому он, в отличие от испарений воды, не поднялся вверх, а опустился к поверхности бассейна. Экстремалы, прыгнувшие в бассейн, стали терять сознание. Праздник обернулся большой трагедией.

«Я Катя, аптечный ревизорро»

32-летний Валентин Диденко имел образование инженера, его супруга Екатерина Диденко с отличием окончила Пятигорский медико-фармацевтический институт, с 2012 года являющийся филиалом ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет».

«Я Катя, аптечный ревизорро, — представляется в Instagram госпожа Диденко, — мои читатели экономят при походе в аптеку».

К моменту трагедии у женщины было около 1 миллиона подписчиков, которых она снабжала советами о том, как грамотно и дешево собрать аптечку, как правильно принимать лекарства, как защититься от коронавируса, как правильно оказать первую доврачебную помощь... Вопрос: как человек с высшим образованием по специальности «фармацевт», изучавший развернутый курс химии, допустил то, что произошло?

Мы уже привыкли к представителям социального дна, умирающим после употребления в качестве спиртного различных моющих средств. Вряд ли сегодня кого-то удивишь любителем селфи, разбившимся насмерть в погоне за эффектным кадром. Но на дне рождения Диденко собрались люди с образованием, блогеры с большой аудиторией, позиционирующие себя как представители прогрессивного поколения, состоявшиеся настолько, что им есть что сказать и посоветовать другим.

Кажется, после случившегося стоило бы остановиться. Подумать над тем, есть ли у тебя моральное право на просвещение других в вопросах, которыми ты сама, как оказалось, слабо владеешь. В реальности происходит обратное. Выжившие участники вечеринки, что называется, «ловят хайп». Аккаунту молодой вдовы случившееся уже принесло 500 000 дополнительных подписчиков.

«Прыгать с горы и делать подобные эксперименты — одно и тоже»

И дама их не расстраивает, подробно освещая трагические дни. Екатерина, не забывшая нанести макияж, демонстрирует подписчикам мать и свекровь, приехавших к ней. Женщина, потерявшая сына, раздавлена случившимся, ей плохо, но блогер все равно показывает ее в кадре. Екатерина рассказала аудитории, что ее муж не хотел обычных похорон, поэтому его тело будет кремировано, а прах развеян. Вдова посетила одно из самых популярных телевизионных ток-шоу и, вероятно, на этом не остановится.

«Блогер — это призвание. Это как поэт или писатель 200-300 лет назад. Мы живем ради подписчиков. Без них жизнь теряет для нас смысл. Раньше поэты писали стихи о своих переживаниях. Сейчас, в реалиях XXI века. выходят в прямой эфир. Неужели это так сложно понять?» — написал в соцсети один из друзей Екатерины.

Терапевт и медицинский блогер Филипп Кузьменко у себя в Instagram пытается доказать, что все произошедшее — просто несчастный случай: «Диденко виновата не больше, чем любой другой человек, которому могла прийти в голову идея со льдом... Все, что произошло, — роковая случайность, которую невозможно было предвидеть. Потому что люди обычно не умирают от сухого льда, следовательно, он кажется безопасным... В горы тоже лезут непонятно зачем. Мне непонятно, потому что я не люблю горы. И прыгать с парашютом не люблю. И много чего не люблю. Но я понимаю людей, которые рискуют своей жизнью ради чего-то. Острых ощущений, драйва и т. п. Однако активный отдых не вызывает негативных эмоций у других людей. Многие его даже романтизируют. Как пел Высоцкий, „лучше так умереть, чем от водки или от простуд“. Хотя по факту прыгать с горы и делать подобные эксперименты — одно и тоже. Так что прежде чем осуждать, поставьте себя на место другого человека и подумайте над тем, что ему это просто нравилось. Но не повезло. Даже профессионалы погибают. А тут явно был любитель. Печально, но это жизнь. Так бывает. Берегите себя. И не осуждайте никого».

Как ловко происходит подмена понятий: человек, сбрасывающий на вечеринке в бассейн 25 кг сухого льда, вдруг приравнивается к альпинисту или парашютисту. Ну зачем же стесняться, дорогие блогеры? Давайте тогда в ту же категорию «любящих риск людей» занесем и любителей распития политуры, мастеров принятия ванн с подключенным к розетке ноутбуком, виртуозов вождения автомобилей по зимней дороге на летней резине. Люди, отправляющиеся в горы, прекрасно осознают, что никто не даст им стопроцентной гарантии безопасности. Перед прыжком с парашютом вас честно предупредят, что приняли максимально возможные меры безопасности, но все равно остается вероятность нештатных ситуаций.

Гости дня рождения Екатерины Диденко вряд ли шли в банный комплекс с намерением поставить на карту собственную жизнь. Авторы развлечения с сухим льдом, по сути, сделали их заложниками своего эксперимента.

От Гагарина до сухого льда: деградация, о которой предупреждал писатель

Поколение рожденных в постсоветскую эпоху подошло к рубежу тридцатилетия. Эти «дети прогресса» отлично знают, как увеличить аудиторию в блоге, как вести себя на шоу, но порой лишены элементарных знаний о жизни, обладание которыми было естественно для их предшественников. Сегодня они лечат людей, дают советы о подборе лекарств, диетах, управляют поездами и самолетами, работают на АЭС...

В 1941 году американский писатель-фантаст Роберт Хайнлайн опубликовал роман «Пасынки Вселенной». По его сюжету корабль «Авангард», отправленный в космос для освоения других миров, затерялся в пространстве, а потомки экипажа, стартовавшего с Земли, деградировали и скатились на уровень доиндустриального общества.

Последний капитан «Авангарда», рожденный на Земле, писал в бортовом журнале: «С моими людьми происходит странная перемена. Поскольку они никогда не жили на планете, с течением времени им все труднее понять что-либо, не связанное с Кораблем. Я перестал говорить с ними об этом — в любом случае это не милосердно, ведь я не могу надеяться вывести их из тьмы. Их жизнь и так трудна; они выращивают урожай, а его разворовывают преступники, все еще процветающие на верхних палубах. Зачем же возбуждать бесплодные мечты?

Вместо того чтобы передать журнал своему преемнику, я думаю, будет лучше попытаться спрятать его в единственной шлюпке, оставленной сбежавшими смутьянами. Там он спокойно пролежит долгое время — иначе какой-нибудь безголовый кретин может использовать его как топливо для Конвертора. Я поймал вахтенного, скармливающего Конвертору последний том из серии „Энциклопедия Земли“ — бесценные книги. Этого идиота никогда не учили читать!»

59 лет тому назад гражданин Советского Союза Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» стал первым человеком Земли, совершившим полет в космическое пространство. Весь мир признал высочайший уровень советской науки и техники, базировавшейся на советском образовании. Менее чем через шесть десятилетий внуки тех, кто отправлял Гагарина в космос, погибают, ставя эксперименты с сухим льдом в бассейне банного комплекса. Пасынки Вселенной перестали быть плодом воображения талантливого американского автора.