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Китай закрыл все временные коронавирусные больницы в Ухане

10.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Китай закрыл все временные коронавирусные больницы в Ухане

В китайском городе Ухань, эпицентре вспышки коронавируса COVID-19, закрылись все временные больницы, сообщает Reuters.

По данным Национальной комиссии здравоохранения Китая, в Ухане более 31 тыс. пациентов выздоровели и были выписаны из больниц. 9 марта закрылись две последние временные больницы, переоборудованные из спортивного центра и фабрики, в которых размещалось около 2 тыс. пациентов.

В последние недели количество новых случаев заражения в Китае значительно снизилось. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в Китае из более чем 80 тыс. зарегистрированных пациентов с COVID-19 свыше 70% выздоровели и уже выписаны из медучреждений.

За последние сутки по всей стране было выявлено 19 новых случаев заражения, зарегистрированы еще 36 случаев с подозрением на коронавирус, из больниц выписали 1297 человек.

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В китайском городе Ухань, эпицентре вспышки коронавируса COVID-19, закрылись все временные больницы, сообщает Reuters. По данным Национальной комиссии здравоохранения...
 
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