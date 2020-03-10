«Вижу в вашем лице амбициозную Беларусь» — Александр Лукашенко вручил паспорта юным гражданам Беларуси

Источник материала: Полымя

Глава государства Александр Лукашенко в торжественной обстановке во Дворце Независимости вручил паспорта юным гражданам Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.





Участниками мероприятия стали 25 белорусов, которым исполнилось 14 лет. Они приехали в столицу накануне из разных регионов страны. Несмотря на юный возраст, они уже достигли определенных успехов в учебе, проявили неординарные способности в творческих конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях.

Александр Лукашенко лично вручил каждому учащемуся паспорт, отметив, что получение этого документа во все времена воспринималось как первый шаг во взрослую жизнь.

«Знаю, что вы уже добились определенных успехов в учебе, спорте, общественных делах. Это замечательно, вы просто молодцы, — подчеркнул Президент. — Я уверен: самые большие победы у вас еще впереди. При этом государство позаботилось, чтобы перед вами были открыты все дороги. И только от личной целеустремленности, упорства и трудолюбия зависит, каких высот вы и ваши сверстники сможете достичь в будущем». Глава государства подчеркнул, что все, кто сегодня попал во Дворец Независимости, добились этой возможности своими успехами. «Здесь нет случайных людей. Здесь люди, которые умеют трудиться и показывать пример другим, вести за собой», — сказал он.

Президент отметил, что предыдущие поколения сделали все, чтобы молодежь могла гордиться своей страной. «Теперь ваша очередь развивать, прославлять и обязательно в будущем, да и в настоящем защищать Беларусь, — сказал он. — Возможно, вы еще не задумываетесь о таких важных и сложных понятиях, как самоидентичность нации или независимость государства. Но, только появившись на свет, вы уже стали частью белорусского народа, творцами его настоящего и, конечно же, будущего. Осознав это, вы совершенно по-другому прочтете первые слова Конституции: «Мы, народ Беларуси». Ведь народ — мы все, кто живет, кто жил до нас и будет жить после нас на этой земле. Поэтому мы едины, и от каждого зависит, какой наша страна будет завтра».

Александр Лукашенко убежден, что вне зависимости от выбранной профессии главное предназначение гражданина — служить Отечеству. «Патриотизм — не просто разговоры о том, как мы любим Родину (хотя и говорить об этом надо). Это ежедневный труд на ее благо, сохранение исторических, культурных традиций, защита интересов государства и жизни людей. Все это ценности, которые нашим предкам приходилось отстаивать с оружием в руках», — подчеркнул Александр Лукашенко. Он напомнил о героическом подвиге тех, кто 75 лет назад отвоевал для белорусов право на существование, разгромив фашизм. «Они сохранили всем нам жизнь и свободу. Я убежден, что это наследие вы будете беречь так же, как и мы», — сказал белорусский лидер.

«В вашем лице вижу новую, позитивную, талантливую и по-хорошему амбициозную Беларусь. Это меня радует, как и всех ваших родителей. Идите вперед к выбранной цели, никогда не сдавайтесь и, самое главное, никогда ничего и никого не бойтесь. Верьте в себя, верьте, что если вы идете вперед, то вам обязательно помогут и, как правило, на вашей родной земле, в вашей Беларуси», — обратился к молодым гражданам страны Президент.

Учащийся средней школы №1 Быхова Дмитрий Иванов во время церемонии отметил, что очень рад быть участником торжественного мероприятия. Он рассказал, что является корреспондентом школьной газеты, попросил сделать общий снимок с Президентом и пообещал передать главе государства новый номер издания.

Участница акции «Мы — граждане Беларуси!»: горжусь, что родилась и живу в такой стране





Участница Всебелорусской акции «Мы — граждане Беларуси!» учащаяся 8-го класса гимназии №2 Витебска Анастасия Морозова отметила в беседе с корреспондентом БЕЛТА, что гордится тем, что родилась и живет в Беларуси.

Паспорт гражданина Беларуси Анастасии Морозовой сегодня вручил глава государства. «Я даже и подумать не могла, что получу паспорт из рук Президента. У меня было такое необычное ощущение: и волновалась, и одновременно ждала этого момента. Теперь я взрослая и понимаю, что должна нести ответственность за свои решения и поступки, — сказала Анастасия. — Я горжусь тем, что родилась и живу в Беларуси. В моей стране сделано все, чтобы молодежь могла учиться. Наглядный пример — моя гимназия, которая с каждым годом все больше преображается».

Анастасия учится на отлично и увлекается музыкой — играет на скрипке. А еще — усиленно занимается математикой. «Хочу учиться в БГУ, мечтаю быть программистом и работать в ПВТ», — сказала она.

Во Дворце Независимости паспорт гражданина Беларуси Президент вручил и учащемуся 8-го класса гимназии Быхова Дмитрию Иванову. «Это очень значимый день для меня, он надолго останется в памяти. Такое действительно бывает только один раз в жизни, — рассказал школьник. — Я победил в конкурсе детских СМИ в «Зубренке». Хочу стать журналистом и уже издаю гимназическую газету».

Учащийся 9-го класса гимназии №1 Ошмян Егор Саванец — победитель районных олимпиад по химии и биологии. В будущем он планирует связать свою жизнь с медициной. «Сегодняшний день — особенный для меня. Я волновался и не мог поверить, что мне выпала такая честь. Мои родные и друзья очень мною гордятся», — отметил школьник.

На торжественной церемонии побывала и ученица 9-го класса Хотыничской средней школы Дарья Шамрило. Она участница фестиваля фольклорного искусства «Радавод». «Признаюсь, я долго готовилась к этому дню. Получить паспорт во Дворце Независимости — это почетно и большая ответственность. Это важное событие для всей моей семьи», — поделилась школьница.

Всебелорусская акция «Мы — граждане Беларуси!», посвященная Дню Конституции, пройдет по всей стране по 15 марта под слоганом #раЗАм. В преддверии и в День Конституции мероприятия акции объединят более 4 тыс. юных белорусов. Главный документ ребятам вручат руководители законодательной и исполнительной власти, общественные деятели и другие заслуженные люди страны.

Официальные мероприятия патриотической акции традиционно состоятся в Музее современной белорусской государственности, Совете Республики Национального собрания, Комитете государственного контроля, Конституционном суде. Символично, что 15 марта финал Всебелорусской акции «Мы — граждане Беларуси!» состоится в Конституционном суде. Акция стартовала в 2004 году по инициативе БРСМ.

Источник: БелТА

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