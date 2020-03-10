Сергей Калякин: «Если другие не согласятся, на президентские выборы придется идти мне ...»

- Сергей Иванович, ваша партия одной из первых объявила о формировании инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты. Как идет процесс?





- Довольно активно. Но общих цифр, сколько человек уже записалось, у нас пока

нет. Планируем подвести итоги 19 апреля - это срок основного формирования группы. Хотя и после процесс будет продолжаться, потому что дату президентских выборов, думаю, объявят примерно в конце апреля.





- Есть мнение, что для одной партии собрать 100.000 подписей - очень непросто.





- Так что не партия ведь собирает подписи! У нас в Орше партийная организация - 35 человек, а в инициативную группу записалось 140! Вопрос не в партии, а в количестве людей, вовлеченных в сбор подписей. Я считаю, что если у кандидата в президенты инициативная группа будет около 5000 человек, то есть небольшой шанс, что могут собрать подписи. Если 10.000 человек - это уже почти 100 процентов, что соберут. А если инициативная группа 100.000 человек, то и проблем не возникнет.





Почему мы сейчас начали формировать инициативную группу? Потому что хотим посмотреть, насколько людям это интересно, будут ли они откликаться. И до начала выборов мы уже примерно будем знать, какое количество подписей можем собрать.





В 2006 году в составе нашей инициативной группы было 5000 человек, и мы собрали 150 тысяч подписей. Но в те времена люди легко откликались на подобные инициативы. А вот уже в компании 2015 года многие не хотели даже об этом говорить: мол, не имеет смысла. Сегодня апатии в обществе стало гораздо больше, власть постоянно вдалбливает людям в голову, что от них ничего не зависит ...



