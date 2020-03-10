ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сергей Калякин: «Если другие не согласятся, на президентские выборы придется идти мне ...»

10.03.2020 12:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель Партии левых "Справедливый мир" рассказал "Народной Воле", кто будет баллотироваться в президенты от его партии.

Сергей Калякин: «Если другие не согласятся, на президентские выборы придется идти мне ...»
- Сергей Иванович, ваша партия одной из первых объявила о формировании инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты. Как идет процесс?

- Довольно активно. Но общих цифр, сколько человек уже записалось, у нас пока
нет. Планируем подвести итоги 19 апреля - это срок основного формирования группы. Хотя и после процесс будет продолжаться, потому что дату президентских выборов, думаю, объявят примерно в конце апреля.

- Есть мнение, что для одной партии собрать 100.000 подписей - очень непросто.

- Так что не партия ведь собирает подписи! У нас в Орше партийная организация - 35 человек, а в инициативную группу записалось 140! Вопрос не в партии, а в количестве людей, вовлеченных в сбор подписей. Я считаю, что если у кандидата в президенты инициативная группа будет около 5000 человек, то есть небольшой шанс, что могут собрать подписи. Если 10.000 человек - это уже почти 100 процентов, что соберут. А если инициативная группа 100.000 человек, то и проблем не возникнет.

Почему мы сейчас начали формировать инициативную группу? Потому что хотим посмотреть, насколько людям это интересно, будут ли они откликаться. И до начала выборов мы уже примерно будем знать, какое количество подписей можем собрать.

В 2006 году в составе нашей инициативной группы было 5000 человек, и мы собрали 150 тысяч подписей. Но в те времена люди легко откликались на подобные инициативы. А вот уже в компании 2015 года многие не хотели даже об этом говорить: мол, не имеет смысла. Сегодня апатии в обществе стало гораздо больше, власть постоянно вдалбливает людям в голову, что от них ничего не зависит ...
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель Партии левых "Справедливый мир" рассказал "Народной Воле", кто будет баллотироваться в президенты от его партии.
 
Новости дня
Новости разные
 
Китай закрыл все временные коронавирусные больницы в Ухане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
10.03.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика