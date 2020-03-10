Повышены цены на драгметаллы, скупаемые у населения

Источник материала: Ежедневник

фото: 585zolotoy.ru

Новые цены вводятся с 11 марта.

Минфин опубликовал новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе. Документ опубликован на Национальном правовом интенет-портале.

Так, цена за грамм золота в изделиях и ломе для 375 пробы увеличится до 36,43 рублей, 500 пробы - до 48,57 рублей, для 583 и 585 проб - до 56,83 рублей; для 750 пробы - до 72,86 рублей, 900 пробы - до 87,43 рублей, для 916 пробы - до 88,98 рублей, для 950 пробы - до 92,28 рублей, для 958 пробы - до 93,06 рублей.

За грамм платины 950 пробы предусмотрена цена 54 рубля.

Также повышены цены на скупаемое серебро.