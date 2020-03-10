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В Минске продают «элитный» особняк за три миллиона: для тех, кто двинулся на природе
Источник материала: KYKY>
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С 2009 года коттедж стоит на улице Вересковой – на самом севере Минска, рядом с лесом и Цнянским водохранилищем. У дома площадью в 524 «квадрата» участок в десять соток. «Новый современный ремонт, полностью меблирован, импортная техника. Сантехника и плитка итальянского производства. Полы – дубовая, кедровая паркетная доска, двери – массив», – убеждают агенты недвижимости в объявлении.
Судя по фотографиям, у нынешних владельцев какие-то особые отношения с природой: на территории особняка всяко-разных растений полным-полно, и это если не брать во внимание пруд с рыбами. Внутри растительности тоже достаточно: как живой, так и нарисованной: зеленый (по-видимому, искусственый) куст поставили даже на рояль. Есть зимний сад (это и понятно) и сауна. Посмотрите:
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В соцсетях заметили, что в Минске выставили на продажу очередной «элитный» коттедж, как называют его сами владельцы. За дом просят ни много ни мало три миллиона...
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