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В Минске продают «элитный» особняк за три миллиона: для тех, кто двинулся на природе

10.03.2020 12:35 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В соцсетях заметили, что в Минске выставили на продажу очередной «элитный» коттедж, как называют его сами владельцы. За дом просят ни много ни мало три миллиона рублей, или почти 1,3 миллиона долларов по текущему курсу (ой, давайте только не об этом). 

С 2009 года коттедж стоит на улице Вересковой – на самом севере Минска, рядом с лесом и Цнянским водохранилищем. У дома площадью в 524 «квадрата» участок в десять соток. «Новый современный ремонт, полностью меблирован, импортная техника. Сантехника и плитка итальянского производства. Полы – дубовая, кедровая паркетная доска, двери – массив», – убеждают агенты недвижимости в объявлении.

Судя по фотографиям, у нынешних владельцев какие-то особые отношения с природой: на территории особняка всяко-разных растений полным-полно, и это если не брать во внимание пруд с рыбами. Внутри растительности тоже достаточно: как живой, так и нарисованной: зеленый (по-видимому, искусственый) куст поставили даже на рояль. Есть зимний сад (это и понятно) и сауна. Посмотрите:






 
Теги: Минск
 
 
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В соцсетях заметили, что в Минске выставили на продажу очередной «элитный» коттедж, как называют его сами владельцы. За дом просят ни много ни мало три миллиона...
 
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