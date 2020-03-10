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В Минске пройдет форум о человеке, медицине и технологиях
10.03.2020 13:01 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
fly-uni.org /
Организаторы рассказывают:
– Всем кажется, что биотехнологии - это что-то из будущего. На самом деле, мы уже ими пользуемся. Лекарства, прививки, протезы, ЭКО и суррогатное материнство - все это биотехнологии. У каждого есть право отредактировать свое тело и эмоции с помощью лекарств и процедур. В рамках проекта мы хотим поговорить на сложные темы на более «человеческом» языке и сделать слышимыми голоса тех, у кого есть опыт использования биотехнологий.
Обсуждение проблем биоэтики пройдет в формате документального театра («
Форум Homo (Im)Perfectus — это 4 дня осмысления и обсуждения этических, культурных и общественных вопросов вокруг био- и медицинских технологий. Это площадка для встреч с экспертами, с теми, кто пользуется технологиями и с теми, кто относится к ним настороженно. Это арт-высказывания, интерактивная выставка и различные форматы живой дискуссии.
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15-18 апреля в культурном центре «Корпус» состоится форум «Homo (Im)Perfectus» — о том, как биотехнологии меняют человека, культуру, общественные отношения, социальные и...
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