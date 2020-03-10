В Минске пройдет форум о человеке, медицине и технологиях

Организаторы рассказывают:

– Всем кажется, что биотехнологии - это что-то из будущего. На самом деле, мы уже ими пользуемся. Лекарства, прививки, протезы, ЭКО и суррогатное материнство - все это биотехнологии. У каждого есть право отредактировать свое тело и эмоции с помощью лекарств и процедур. В рамках проекта мы хотим поговорить на сложные темы на более «человеческом» языке и сделать слышимыми голоса тех, у кого есть опыт использования биотехнологий.

Обсуждение проблем биоэтики пройдет в формате документального театра (« HomoСosmos », Александр Марченко и Дмитрий Богославский), «Шчырых размоваў» ( Живая библиотеки. Беларусь ), форум-театра (« Крылы халопа », Оксана Гайко), а также интерактивной выставки, публичных лекций, выступлений экспертов и дискуссий от Летучего университета и проекта «Радзіны» .

Форум Homo (Im)Perfectus — это 4 дня осмысления и обсуждения этических, культурных и общественных вопросов вокруг био- и медицинских технологий. Это площадка для встреч с экспертами, с теми, кто пользуется технологиями и с теми, кто относится к ним настороженно. Это арт-высказывания, интерактивная выставка и различные форматы живой дискуссии.

Уже сейчас вы можете поддержать проект и стать его частью, а также получить подарки и бонусы.

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