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В Минске пройдет форум о человеке, медицине и технологиях

10.03.2020 13:01 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске пройдет форум о человеке, медицине и технологиях
fly-uni.org / АиФ

Организаторы рассказывают:

– Всем кажется, что биотехнологии - это что-то из будущего. На самом деле, мы уже ими пользуемся. Лекарства, прививки, протезы, ЭКО и суррогатное материнство - все это биотехнологии. У каждого есть право отредактировать свое тело и эмоции с помощью лекарств и процедур. В рамках проекта мы хотим поговорить на сложные темы на более «человеческом» языке и сделать слышимыми голоса тех, у кого есть опыт использования биотехнологий. 

Обсуждение проблем биоэтики пройдет в формате документального театра («HomoСosmos», Александр Марченко и Дмитрий Богославский),  «Шчырых размоваў» (Живая библиотеки. Беларусь), форум-театра («Крылы халопа», Оксана Гайко), а также интерактивной выставки, публичных лекций, выступлений экспертов и дискуссий от Летучего университета и проекта «Радзіны» 

Форум Homo (Im)Perfectus — это 4 дня осмысления и обсуждения этических, культурных и общественных вопросов вокруг био- и медицинских технологий. Это площадка для встреч с экспертами, с теми, кто пользуется технологиями и с теми, кто относится к ним настороженно. Это арт-высказывания, интерактивная выставка и различные форматы живой дискуссии.

Уже сейчас вы можете поддержать проект и стать его частью, а также получить подарки и бонусы.

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Следите за анонсами и материалами на странице форума.

По вопросам: flyuniby@gmail.com,

+375 (29) 259 68 33

 
 
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15-18 апреля в культурном центре «Корпус» состоится форум «Homo (Im)Perfectus» — о том, как биотехнологии меняют человека, культуру, общественные отношения, социальные и...
 
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