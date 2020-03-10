Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль открыл торги 10 марта укреплением к евро и доллару. Биткойн -90.14

Курс доллара упал на 0,0202 BYN до 2,3316 BYN/USD и покинул исторический максимум, который был установлен на вчерашних торгах.

Курс евро обвалился на 0,0248 BYN до 2,6502 BYN/EUR и тоже опустился ниже абсолютного максимума.

Евро дешевеет впервые за двенадцать торгов, за время которых его курс подскочил почти на 30(!) копеек.

Курс российского рубля развернулся и начал дорожать. В первые минуты торгов он вырос сразу на 0,0445 BYN до 3,2073 BYN/100 RUB.

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