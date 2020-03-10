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Курсы валют и криптовалют на сегодня

10.03.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Белорусский рубль открыл торги 10 марта укреплением к евро и доллару. Биткойн -90.14

Курс доллара упал на 0,0202 BYN до 2,3316 BYN/USD и покинул исторический максимум, который был установлен на вчерашних торгах.

Курс евро обвалился на 0,0248 BYN до 2,6502 BYN/EUR и тоже опустился ниже абсолютного максимума.

Евро дешевеет впервые за двенадцать торгов, за время которых его курс подскочил почти на 30(!) копеек.

Курс российского рубля развернулся и начал дорожать. В первые минуты торгов он вырос сразу на 0,0445 BYN до 3,2073 BYN/100 RUB.

Bitcoin − 7909.61$ (-90.14);

Bitcоin Cash/ВСС – 266.21$ (-12.08);

Litecoin − 49.47$ (-1.46);

Еthеreum − 199.05$ (-7.1);

ZCаsh − 41.11$ (-1.84);

DigitalCash − 72.58$ (-2.1);

Monero − 55.07$ (-2.2)


 
 
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Белорусский рубль открыл торги 10 марта укреплением к евро и доллару. Биткойн -90.14
 
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