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Курсы валют на 10 марта: курс доллара 2.3208, курс евро 2.6355, российский рубль 3.2208
Источник материала: Myfin
10 марта 2020 года на
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.215 – 2.32 рублей, курс продажи доллара 2.33 – 2.4. Евро можно было продать в диапазоне 2.467 – 2.635 рублей, купить – 2.645 – 2.75.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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10 марта 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют:курс доллара 2.3208, курс евро 2.6355, курс российского рубля составил 3.2208.
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