Курсы валют на 10 марта: курс доллара 2.3208, курс евро 2.6355, российский рубль 3.2208

Источник материала: Myfin

10.03.2020: итоги торгов БВФБ

10 марта 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара – 2.3208, курс евро – 2.6355, курс российского рубля (100 RUB) составил 3.2208.

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.031 рубля до 2.3208, что составило 1.32%. Всего за месяц доллар укрепился на 0.1361 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0395 (1.48%), на 10 марта 2020 курс составил 2.6355. По итогам месяца евро вырос на 0.2435 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ростом на 0.058 рублей (1.83%). За месяц средневзвешенный курс рубля уменьшился всего на 0.2038 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 103 145 000 27 435 400 49 935 800

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.215 – 2.32 рублей, курс продажи доллара 2.33 – 2.4. Евро можно было продать в диапазоне 2.467 – 2.635 рублей, купить – 2.645 – 2.75.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =72.8 (стоимость 1 доллара равна 72.8 российских рубля),

=72.8 (стоимость 1 доллара равна 72.8 российских рубля), EUR/USD =1.137 (1 евро стоит 1.137 доллар),

=1.137 (1 евро стоит 1.137 доллар), EUR/RUB =82.3 (82.3 рубля составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .