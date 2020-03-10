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Как правильно сжигать мусор на даче
Источник материала: СТВ
Как правильно сжигать мусор на даче, рассказали в программе
Анастасия Швайбович, официальный представитель областного управления МЧС Беларуси:
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Как правильно сжигать мусор на даче, рассказали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Минлесхоз о потеплении: «Практически на два месяца пожароопасный сезон у...
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