Каковы риски заразиться коронавирусом в тренажерном зале

Источник материала: Tut.by

Это не то, о чем хочется думать во время тренировки, но после всех новостей о коронавирусе сложно не задаваться вопросом: не выше ли риски заразиться в тренажерном зале или фитнес-центре? The New York Times поговорил с врачом и отвечает: на занятиях можно чувствовать себя спокойно, особенно если предпринимать разумные меры предосторожности.



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В целом, риск заразиться коронавирусом в фитнес-центре или тренажерном зале не выше, чем в других общественных местах, говорит доктор Дэвид Томас, профессор медицины и руководитель отделения инфекционных болезней в школе медицины Университета Джона Хопкинса. Вирус не передается через пот — но предметы, которых в зале касается много людей (например, гантели или тренажеры), могут стать проблемой. Исследования показали, что на поверхностях из метала, стекла и пластика вирус может жить до девяти дней .

Но меры предосторожности в тренажерном зале будут теми же, что и во всех других общественных местах. Если пользоваться дезинфицирующими средствами и протирать тренажеры и гантели до и после использования, от вируса можно защититься (если в зале дезинфицирующие средства не предоставляют, можно захватить их с собой). Как обычно, нужно быть внимательным насчет мытья рук и как можно реже касаться лица . А если вы чувствуете себя нехорошо, лучше оставаться дома.