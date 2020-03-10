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Каковы риски заразиться коронавирусом в тренажерном зале
Источник материала: Tut.by
Это не то, о чем хочется думать во время тренировки, но после всех новостей о коронавирусе сложно не задаваться вопросом: не выше ли риски заразиться в тренажерном зале или фитнес-центре?
В целом, риск заразиться коронавирусом в фитнес-центре или тренажерном зале не выше, чем в других общественных местах, говорит доктор Дэвид Томас, профессор медицины и руководитель отделения инфекционных болезней в школе медицины Университета Джона Хопкинса. Вирус не передается через пот — но предметы, которых в зале касается много людей (например, гантели или тренажеры), могут стать проблемой. Исследования показали, что на поверхностях из метала, стекла и пластика вирус может жить
Но меры предосторожности в тренажерном зале будут теми же, что и во всех других общественных местах. Если пользоваться дезинфицирующими средствами и
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