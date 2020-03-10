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Беларусам разрешили бесплатно получать шенгенские визы в польских посольствах: вот условия

10.03.2020 13:26 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Министр иностранных дел Польши, не дожидаясь вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима для беларусов, издал постановление – и ввел нулевую тарифную ставку за прием и рассмотрение визовых анкет на получение шенгенских виз для некоторых беларусов, пишет «Свобода».

Таким образом, от обязанности оплаты за прием и рассмотрение визовых анкет на получение шенгенских виз в польских консульствах в Беларуси освобождаются дети в возрасте от 6 до 18 лет и молодежь в возрасте до 25 лет, которая принимает участие в семинарах, конференциях, спортивных, культурных или образовательных мероприятиях, организованных некоммерческими организациями.

Нулевая тарифная ставка консульского сбора действует исключительно до 31 декабря 2020 года. Заявители не освобождаются от обязанности оплаты в случае повторного приема и рассмотрения визовых анкет на получение шенгенских или национальных виз.

Вместе с тем с 10 марта на польско-беларуской границе вводится усиленный санитарный контроль. По мнению МИД Польши, это остановит распространение коронавируса. На границах с Беларусью, Украиной и Россией начнут действовать новые санитарные процедуры. Ответственность за контроль ляжет на плечи польских пограничников, пожарных, таможенников и инспекции дорожного транспорта. Если специалисты обнаружат заразившегося, его сразу же увезут в больницу.

 
 
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Министр иностранных дел Польши, не дожидаясь вступления в силу Соглашения об упрощении визового режима для беларусов, издал постановление – и...
 
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